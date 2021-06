Xiaomi का नया स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च, 40 इंच की स्क्रीन, कीमत 23,999 रुपये

Mi New Smart TV Launch: श्याओमी का नया स्मार्ट टीवी Mi TV 4A 40 Horizon Edition मंगलवार को भारत में लॉन्च हो गया. Xiaomi का यह नया स्मार्ट टीवी 2019 में लॉन्च किए गए Mi TV 4A 40 का ही अपग्रेड है. यह 93.7 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आता है. नए डिजाइन के अलावा इस स्मार्ट टीवी की खूबियां लगभग Mi TV 4A 40 जैसी ही हैं.

Mi TV 4A 40 Horizon Edition की भारतीय बाजार में कीमत 23,999 रुपये है. टीवी फ्लिपकार्ट, Mi.com, Mi स्टूडियो और Mi रिटेल पार्टनर रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदारी के लिए उपलब्ध होगा. लॉन्च ऑफर्स की बात करें, तो Mi TV 4A 40 Horizon Edition पर HDFC बैंक क्रेडिट, डेबिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. फ्लिपकार्ट भी ग्राहकों को पुराने स्मार्ट टीवी के बदले नया Mi टीवी खरीदने पर 11,000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट दे रहा है.

Mi TV 4A 40 Horizon Edition में एंड्रॉयड टीवी 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ PatchWall का बेहतर वर्जन मौजूद है. स्मार्ट टीवी में 40 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले 1,920×1,080 पिक्सल और 178 डिग्री व्यूइंग एंगल के साथ दिया गया है. इसमें शाओमी की विविड पिक्चर इंजन (VPE) टेक्नोलॉजी भी शामिल है. यह 10W के दो स्पीकर्स के साथ आता है, जिसमें कुल 20W स्टीरियो साउंड का आउटपुट बनता है. स्पीकर्स में DTS-HD सपोर्ट भी शामिल है.

इसमें क्वॉड कोर Amlogic Cortex-A53 CPU के साथ Mali-450 GPU मौजूद है. टीवी में 1GB ती रैम और 8GB का स्टोरेज दिया गया है. टीवी में कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई 802.11 b/g/n, ब्लूटूथ v4.2, दो यूएसबी 2.0 पोर्ट्स, तीन HDMI पोर्ट्स और 3.5mm का हेडफोन जैक है.

इसमें एक रिमोट कंट्रोल है, जिसमें अलग-अलग वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए डेडिकेटेड कीज हैं. स्मार्ट टीवी में एक प्री-लोडेड Mi Quick Wake भी है, जो टीवी को पांच सेकेंड से कम समय में टर्न ऑन कर सकता है. Mi होम ऐप की मदद से आपके Mi स्मार्ट टीवी डिवाइसेज को कंट्रोल किया जा सकता है.

Mi TV 4A 40 Horizon Edition 892.2×512.8mm के साथ आता है. इसका कुल वजन बेस समेत 5.48 किलोग्राम है.

