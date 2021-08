Mi Smarter Living 2022: Mi Band 6, Mi TV 5X, Mi Router 4A Gigabit Edition लॉन्च; जानें सभी डिवाइसेज की डिटेल

शाओमी ने सोमवार को अपने सालाना इवेंट Smarter Living 2022 में कई नए स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने नया फिटनेस बैंड, नए लैपटॉप और स्मार्ट टीवी के साथ सिक्योरिटी कैमरा, राउटर और शूज लॉन्च किए हैं. सूची में Mi Notebook 2021 सीरीज, Mi TV 5X सीरीज, Mi Band 6, Mi Router 4A Gigabit Edition, Mi 360-degree Home Security Camera 2K Pro और Xiaomi running shoes शामिल हैं. आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं.

Mi Band 6 में 1.56 इंच का फुल स्क्रीन कलर OLED डिस्प्ले मौजूद है. यह पूरी तरह टच स्क्रीन है. स्क्रीन में 152×486 पिक्सल है. यह आपका हर्ट रेट और स्लीप क्वालिटी इंडैक्स मॉनिटर कर सकता है. बैंड 5ATM सर्टिफाइड है, जो इसे स्विम प्रूफ बनाता है. यह आपकी ब्लड ऑक्सीजन को भी मॉनिटर कर सकता है. Mi Band 6 30 प्रोफेशनल मोड को सपोर्ट कर सकता है. यह छह एक्टिविटी को ऑटो डिटेक्ट कर सकता है. फिटनेस बैंड में 125mAh की बैटरी मौजूद है, जो एक बार चार्ज करने पर 14 दिनों तक की बैटरी लाइफ देती है.

Mi Band 6 की भारतीय बाजार में कीमत 3,499 रुपये है. यह 30 अगस्त से Mi.com, Mi होम्स, अमेजन और रिटेल स्टोर्स के जरिए उपलब्ध होगा.

Mi TV 5X में एल्युमीनियम अलॉय फ्रेम्स बैक पर हैं. 4K पैनल में 3840 x 2160 पिक्सल का रेजोल्यूशन है और यह Dolby Vision, HDR10, HDR 10+ और हाइब्रिड Log-Gamma (HLG) स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है. Mi TV 5X में शाओमी का नया Patchwall 4.0 सॉफ्टवेयर भी है, जो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है. इसमें बिल्ट-इन क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट भी है. इसमें 40W का स्पीकर सेटअप Dolby Atmos सपोर्ट के साथ है.

43 इंच वाले Mi TV 5X को भारत में 31,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है. जबकि, 50 इंच वाला मॉडल 41,999 रुपये में उपलब्ध है. इसके अलावा 55 इंच वाले Mi TV 5X को 47,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

सीरीज में दो लैपटॉप Mi Notebook Ultra और Mi Notebook Pro शामिल हैं और यह पिछले साल लॉन्च की गई सीरीज Mi Notebook 14 के बाद आया है. Mi Notebook Ultra में 15.6 इंच का डिस्प्ले 3200×2000 पिक्सल और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मौजूद है. वीडियो और वॉयस कॉल्स के लिए इसमें 720p का वेबकैम और 2D array डुअल माइक्रोफोन सेटअप दिया गया है. कंपनी ने कहा कि वह इसमें ट्रैकपैड भी दे रही है, जो Mi Notebook 14 सीरीज की पिछली जनरेशन के मुकाबले 62 फीसदी बड़ा है. Mi Notebook Ultra में Intel Core i7-11370H तक का प्रोसेसर, 16GB तक की रैम, 512GB का स्टोरेज और Intel Iris Xe ग्राफिक्स है. लैपटॉप में 70WHr की बैटरी है, जो 12 घंटों तक की बैटरी लाइफ देती है.

Mi Notebook Ultra की कीमत 59,999 रुपये से शुरू है, जो Intel Core i5-11300H प्रोसेसर और 8GB रैम वाले मॉडल के लिए है. दोगुने रैम वाले मॉडल को 63,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. टॉप वेरिएंट Intel Core i7-11370H प्रोसेसर और 16GB रैम के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत 76,999 रुपये है. Mi Notebook Pro की शुरुआती कीमत 56,999 रुपये Intel Core i5-11300H प्रोसेसर और 8GB रैम के लिए है. दोगुनी रैम वाले वर्जन को 59,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. टॉप वेरिएंट Intel Core i7-11370H और 16GB रैम के साथ आता है, जिसकी कीमत 72,999 रुपये है.

यह फाइबर ऑप्टिक फुल गीगाबीट राउटर है, जिसकी कुल बैंडविथ 1167 Mbps तक है. इसमें चार ओमनी-डायरेक्शनल एंटीना और इंटिग्रेटेड सिग्नल एंप्लीफायर मौजूद हैं. इससे 128 स्मार्ट डिवाइसेज को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

Mi Router 4A Gigabit Edition की कीमत 2,199 रुपये है. यह 15 सितंबर से Mi.com, Mi होम्स, फ्लिपकार्ट और रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा.

यह 2K (2304 x 1296 पिक्सल) रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. इसमें लो लाइट वाली स्थितियों के लिए 940nm का इंफ्रारेड लाइट सेंसर मौजूद है. इसमें जरूरत पड़ने पर कैमरा को ब्लॉक करने के लिए हैंडी फिजिकल प्राइवेसी शील्ड दिया गया है.

Mi 360-degree Home Security Camera 2K Pro भारतीय बाजार में 4,499 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा. इसे Mi.com, Mi होम्स, अमेजन और रिटेल स्टोर्स के जरिए 15 सितंबर से खरीदा जा सकेगा.

यह 4D फ्लाय वोवन अपर और herringbone लॉकिंग सिस्टम के साथ आते हैं. शूज में क्लाउड बॉम्ब पोपकोर्न मिडसोल भी है, जो इन्हें लाइट और फ्लैक्सिबल बनाता है. इसमें माइक्रोब्ल और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन के लिए Microban प्रोटेक्शन भी है. यह ब्लू, ग्रे और ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा.

ये Mi.com पर 26 अगस्त से 2,699 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होंगे.

