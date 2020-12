Mi QLED TV 4K Vs OnePlus TV Q1: भारत में Xiaomi का सबसे प्रीमियम स्मार्ट टीवी, वनप्लस से सीधा मुकाबला; कौन-सा ऑप्शन बेहतर

Mi QLED TV 4K Vs OnePlus TV Q1: Xiaomi ने बुधवार को भारत में 55 इंच वाला Mi QLED TV 4K लॉन्च किया है. इसकी कीमत 54,999 रुपये है. यह एंड्रॉयड टीवी भारत में कंपनी का पहला QLED टीवी है और अब तक की सबसे प्रीमियम टेलिविजन सीरीज है. नए टेलिविजन का रेजोल्यूशन 3840×2160 पिक्सल का और यह केवल एक 55 इंच साइज ऑप्शन में उपलब्ध है. इसका मुकाबला भारत में OnePlus के 4K QLED TV- OnePlus TV Q1 से रहेगा.

Mi QLED TV 4K कंपनी की ओर से अभी भारत में सबसे महंगा 55 इंच का टीवी है. इलकी भारतीय बाजार में कीमत 54,999 रुपये रखी गई है. यह अभी एकमात्र 55 इंच के साइज में उपलब्ध है. इस टीवी की सेल भारत में 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी. टीवी को फ्लिपकार्ट, Mi.com, Mi होम स्टोर्स और दूसरे रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा जिसमें विजय सेल्स शामिल है.

OnePlus TV Q1 की कीमत 69,900 रुपये है. इसे फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं.

Mi QLED TV 4K में 55 इंच का अल्ट्रा एचडी QLED स्क्रीन 3840×2160 पिक्सल के साथ आता है. यह अलग-अलग HDR फॉर्मेट को सपोर्ट करता है जिसमें HLG, HDR10, HDR10+ और Dolby Vision को सपोर्ट करता है. टीवी में एंड्रॉयड टीवी 10 है और यह पहले बड़े टीवी लॉन्च में से एक है जो एंड्रॉयड टीवी के लेटेस्ट वर्जन के साथ आएंगे.

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो इसमें मीडिया टेक MT9611 क्वॉड कोर प्रोसेसर मौजूद है. ऐप्स और ऐप डेटा के लिए 2GB की रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज मौजूद है. 6-सपीकर सिस्टम के साथ 30W का साउंड आउटपुट दिया गया है. टीवी में इन बिल्ट क्रोमकास्ट है. टीवी में तीन HDMI पोर्ट और दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं. तीनों HDMI पोर्ट 60Hz रिफ्रेश रेट और 4K रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, जो गेमिंग के लिए बहुत फायदेमंद हैं.

Mi QLED TV 4K में कई बड़े सॉफ्टवेयर बेस्ड बदलाव किए गए हैं, जो कंपनी के मुताबिक यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाएंगे. इसमें जल्दी आवाज बंद करने का विकल्प शामिल है जिसे आवाज कम करने के बटन को दो बार प्रेस करके किया जा सकता है.

दूसरी तरफ, वनप्लस टीवी एंड्रॉयड 9 पाई पर बेस्ड है. इसमें 55 इंच QLED पैनल है, इसमें Gamma Colour Magic टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है. वनप्लस टीवी में डॉलबी विजन सपोर्टेड डिस्प्ले है. OnePlus TV में 8 स्पीकर हैं और टोटल साउंड आउटपुट 50 वाट है. स्पीकर्स डॉलबी एटम्स से पावर्ड हैं, जो प्रीमियम ग्रूड ऑडियो क्वालिटी उपलब्ध कराते हैं. टीवी के पोर्ट एक मैग्नेटिक फ्लैप के पीछे छिपे हैं. इसके रिमोट कंट्रोल में केवल 6 बटन और एक टचपैड है.

इसका इंटरफेस अमेजन प्राइम वीडियो व अन्य ऐप्स के ​कंटेंट से लोडेड है. वनप्लस ने इसे ऑक्सीजनप्ले का नाम दिया है. इंटरफेस अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस असिस्टेंट, रिमोट कंट्रोल और वनप्लस स्मार्टफोन्स के साथ इंटीग्रेटेड है. इस साल के आखिर तक इस पर नेटफ्लिक्स भी मौजूद होगा.

