Mi Notebook Ultra, Mi Notebook Pro लैपटॉप भारत में लॉन्च; कीमत 56,999 रुपये से शुरू, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Mi Notebook Ultra, Mi Notebook Pro Launched in India: Xiaomi ने भारत में गुरुवार को अपने Mi Smarter Living 2022 वर्चुअल इवेंट के दौरान Mi Notebook 2021 सीरीज को लॉन्च किया है. सीरीज में दो लैपटॉप Mi Notebook Ultra और Mi Notebook Pro शामिल हैं और यह पिछले साल लॉन्च की गई सीरीज Mi Notebook 14 के बाद आया है. इसकी कीमत 56,999 रुपये से शुरू है और अधिकतम 76,999 रुपये तक जाती है.

Mi Notebook Ultra की कीमत 59,999 रुपये से शुरू है, जो Intel Core i5-11300H प्रोसेसर और 8GB रैम वाले मॉडल के लिए है. दोगुने रैम वाले मॉडल को 63,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. टॉप वेरिएंट Intel Core i7-11370H प्रोसेसर और 16GB रैम के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत 76,999 रुपये है.

Mi Notebook Pro की शुरुआती कीमत 56,999 रुपये Intel Core i5-11300H प्रोसेसर और 8GB रैम के लिए है. दोगुनी रैम वाले वर्जन को 59,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. टॉप वेरिएंट Intel Core i7-11370H और 16GB रैम के साथ आता है, जिसकी कीमत 72,999 रुपये है.

दोनों लैपटॉप को Mi.com, Mi होम्स, अमेजन और रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा. ये 31 अगस्त से उपलब्ध होंगे. HDFC कार्ड वालों को कंपनी Mi Notebook Ultra और Mi Notebook Pro खरीदने पर 4,500 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दे रही है.

यह एक पतला और हल्का लैपटॉप है, जिसका वजन केवल 1.7 किलोग्राम है. यह सिल्वर कलर में उपलब्ध होगा. इसमें 15.6 इंच का डिस्प्ले 3200×2000 पिक्सल और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मौजूद है. वीडियो और वॉयस कॉल्स के लिए इसमें 720p का वेबकैम और 2D array डुअल माइक्रोफोन सेटअप दिया गया है.

कंपनी ने कहा कि वह इसमें ट्रैकपैड भी दे रही है, जो Mi Notebook 14 सीरीज की पिछली जनरेशन के मुकाबले 62 फीसदी बड़ा है.

Mi Notebook Ultra में Intel Core i7-11370H तक का प्रोसेसर, 16GB तक की रैम, 512GB का स्टोरेज और Intel Iris Xe ग्राफिक्स है. लैपटॉप में 70WHr की बैटरी है, जो 12 घंटों तक की बैटरी लाइफ देती है. यह 65W यूएसबी टाइप सी चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से इसे केवल 45 मिनट में शून्य से 50 फीसदी चार्ज किया जा सकता है.

कनेक्टिविटी के लिए लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, यूएसबी टाइप सी पोर्ट, HDMI 1.4 पोर्ट, 3.5mm का ऑडियो जैक है. यह वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 को भी सपोर्ट करता है.

Koo ऐप ने पार किया एक करोड़ यूजर्स का आंकड़ा, जानें Twitter के भारतीय अल्टरनेटिव के बारे में सबकुछ

Mi Notebook Pro में ऑल-मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है. इसमें 14 इंच की 2.5K स्क्रीन मौजूद है. स्क्रीन sRGB colour gamut की 100 फीसदी कवरेज को सपोर्ट करती है और समान 16:10 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ उपलब्ध है. हालांकि, रिफ्रेश रेट 60Hz का है.

इसमें लैपटॉप में समान कोर हार्डवेयर है. इसमें भी फिंगरप्रिंट स्कैनर और बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.