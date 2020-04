Xiaomi 30 अप्रैल को करेगी बड़ा धमाका! 4 रियर कैमरे के साथ लॉन्च होगा Mi Note 10 Lite, यहां देखें लाइव इवेंट

Xiaomi 30 अप्रैल को Mi Note 10 Lite को लॉन्च करने जा रही है. इस फोन को कंपनी Redmi Note 9 सीरीज लॉन्च इवेंट के दौरान ही लॉन्च करेगी. कंपनी एक ग्लोबल लॉन्च इवेंट का आयोजन कर रही है जहां वे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए कई फोन्स को पेश कर सकती है. Mi Note 10 Lite इनमें से एक होगा और यह Mi Note 10 से अलग होगा. कंपनी ने यह कन्फर्म किया है कि लॉन्च इवेंट के दौरान इस फोन का ग्लोबल लॉन्च किया जाएगा. लाइव स्ट्रीम भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 5 बजे शुरू होगा.

Xiaomi ने फोरम पोस्ट में एलान किया है कि Mi Note 10 सीरीज को अप्रैल 30 को होने वाले ग्लोबल इवेंट के दौरान लॉन्च किया जाएगा. सीरीज में Mi Note 10 और Mi Note 10 Lite फोन शामिल हैं. Mi Note 10 को चीन में लॉन्च किया गया था लेकिन Mi Note 10 Lite को अब तक आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है. पोस्ट में दिए गए फोटो में Mi Note 10 Lite का डिजाइन दिखता है. इससे पता चलता है कि फोन के बैक में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसके अलावा वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच अप फ्रंट दिया गया है. यह फोन तीन कलर ऑप्शन- ब्लैक, व्हाइट और ब्लू में आएगा.

फीचर्स की बात करें तो फोन में स्नैपड्रैगन 730G SoC मौजूद रहेगा. इसके अलावा फोन में 5,260mAh की बैटरी हो सकती है जो 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ होगी. फोन में यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी होगा. कनेक्टिविटी के लिए फोन में डुअल बैंड वाईफाई हो सकता है. फोन में चार रियर कैमरे होंगे. इस सेटअप में एक मेन कैमरा, एक वाइड एंगल शूटर, एक डेप्थ सेंसर और टेलिफोटो कैमरा होने की उम्मीद है.

कोरोना वायरस महामारी की वजह से Xiaomi ऑनलाइन इवेंट को आयोजित कर रही है जो ट्विटर और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होगा. Xiaomi ने Redmi Note 9 सीरीज के सदस्य के लॉन्च का भी चटीजर जारी किया है. Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max को भारत में लॉन्च किया गया था लेकिन उस समय Redmi Note 9 फोन नहीं आया था. कंपनी ने कुछ दिन बाद चीन में Redmi Note 9s भी उतारा था.

