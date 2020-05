Mi Band 5 जून में हो सकता है लॉन्च, Amazon Alexa सपोर्ट के साथ होंगे कई फीचर्स

Mi Band 5 जल्द लॉन्च हो सकता है. पिछले कई महीनों से इस फोन को आने की खबरें आ रही हैं. अब Mi Band 4 के लॉन्च को एक साल पूरे होने वाला है, इसलिए माना जा रहा है कि कंपनी इसे जल्द लॉन्च कर सकती है. अभी कंपनी की ओर से आधिकारिक एलान किया जाना है, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Mi Band 5 अमेजन के Alexa वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट के साथ आएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक Mi Band 5 को Huami कंपनी बनाएगी जिसने Amazfit और Mi Band के पिछले मॉडल बनाए थे और इसे जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत में पेश किया जाएगा. इस बैंड के सबसे पहले चीन में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है जिसके बाद इसे दूसरी जगहों में उतारा जाएगा. Mi Band 4 को भारत में पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था.

फीचर्स की बात करें तो, रिपोर्ट्स के मुताबिक Mi Band 5 में पिछले बैंड के मुताबिक ज्यादा बड़ा डिस्प्ले होगा और NFC सपोर्ट दिया जाएगा. इसमें SpO2 सेंसर भी होने की उम्मीद है जिससे खून में ऑक्सीजन की मात्रा को मापने में मदद मिलेगी. बहुत से मौजूदा फिटनेस बैंड में यह फीचर पहले से है. Alexa का सपोर्ट फिटनेस बैंड के चीनी और अंतरराष्ट्रीय दोनों मॉडल्स में मिलेगा.

इसके साथ स्मार्ट बैंड में स्मार्ट बैंड में पर्सनल एक्टिविटी इंटेलिजेंस (PAI) दिए जाने की उम्मीद है जो हर्ट रेट डेटा का इस्तेमाल करके यूजर्स को बताएगा कि उन्हें स्वस्थ रहने के लिए कितना व्यायाम करने की जरूरत है.

इसके अलावा Mi Band 5 के ग्लोबल वर्जन को Mi Smart Band 5 के तौर पर जाना जा सकता है. साथ में NFC का सपोर्ट केवल चीनी बजार के लिए होगा.

