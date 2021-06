Mi 11 Lite: 21,999 रु शुरुआती कीमत, 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा; 8GB तक की रैम

Mi 11 Lite Launched in India: Xiaomi ने मंगलवार को अपना नया स्मार्टफोन Mi 11 Lite लॉन्च किया है. नए स्मार्टफोन का ग्लोब लॉन्च मार्च के आखिर में किया गया था. यह Mi 11 का ज्यादा किफायती वेरिएंट है. Xiaomi भारत में Mi 11 नहीं लेकर आई. इसकी जगह अप्रैल में यहां Mi 11X सीरीज लॉन्च की गई है. Mi 11 Lite अभी शुरुआत में भारत में 4G वर्जन में आता है, लेकिन शाओमी इंडिया के प्रमुख मनु कुमार जैन ने वर्चुअल इवेंट के दौरान कहा कि कंपनी की योजना भारत में Mi 11 Lite के 5G मॉडल को भी लाने की है. यह ग्राहकों की डिमांड पर निर्भर करेगा.

Mi 11 Lite की भारतीय बाजार में कीमत 21,999 रुपये इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. स्मार्टफोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को 23,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. फोन के लिए प्री-ऑर्डर 25 जून की दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट, Mi डॉट कॉम, Mi होम स्टोर्स और दूसरे रिटेल चैनल्स के जरिए किया जा सकेगा. इसकी पहली सेल 28 जून को होनी है.

Mi 11 Lite के कैमरा की बात करें, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.79 लेंस के साथ है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेंसर और 5 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है. फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.45 लेंस के साथ मौजूद है.

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें एंड्रॉयड 11 ऑपेरटिंग सिस्टम पर बेस्ड MIUI 12 मौजूद है. इसमें 6.55 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED 10-बिट डिस्प्ले 1,080×2,400 पिक्सल और 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ दिया गया है. फोन के डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है. स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 732G SoC प्रोसेसर मौजूद है. इसमें 8GB तक की रैम और 128GB का स्टोरेज है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, वाईफाई 802.11ac, ब्लूटूथ, GPS/ A-GPS और एक यूएसबी टाइप सी पोर्ट मौजूद है. इसमें डुअल स्पीकर्स Hi-Res ऑडियो सपोर्ट के साथ है. इसके अलावा फोन डस्ट और वाटर रसिस्टेंस के लिए IP53 सर्टिफाइड है.

Mi 11 Lite में 4,250mAh की बैटरी मौजूद है. बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है. इसके साथ यह 160.53×75.73×6.81mm और 157 ग्राम वजन के साथ आता है.

Xiaomi ने नई स्मार्टवॉच भी लॉन्च की है. Mi Watch Revolve Active की शुरुआती कीमत 9,999 रुपये है. वॉच की सेल 2 जून को अमेजन, Mi.com और Mi होम स्टोर्स के जरिए शुरू होगी. इसमें 1.39 इंच का डिस्प्ले 454×454 रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. इसमें AMOLED डिस्प्ले भी है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें GPS, GLONASS, Galileo, BDS और ब्लूटूथ 5.0 है. यह वाईफाई को सपोर्ट नहीं करती है.

कंपनी का दावा है कि इसे दो घंटे चार्ज करने पर 14 दिन की बैटरी लाइफ मिलेगी. इसमें 117 प्रोफेशनस स्पोर्ट्स मोड्स के साथ ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), हर्ट रेट और स्लीप ट्रैकिंग है. इसमें ब्रिथिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग का भी सपोर्ट है.

