भारत में 31 मार्च को लॉन्च होगा Mi10, पहला 108 MP वाला स्मार्टफोन; कितनी होगी कीमत?

भारतीय बाजार में Mi 10 के आधिकारिक लॉन्च की तारीख का एलान हो गया है. कंपनी ने ट्विटर पर एलान किया है कि भारत में यह फोन 31 मार्च को दोपहर साढ़े 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. यह भारत में लॉन्च होने वाला पहला 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला फोन होगा. चीन में पिछले महीने यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था. फोन के प्री-ऑर्डर 31 मार्च को दोपहर 3 बजे से किये जा सकेंगे. प्री-बुकिंग 7 अप्रैल तक जारी रहेगी. इसमें एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने पर 2,500 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा एक्सिस बैंक के ही डेबिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन के इस्तेमाल पर 2,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट है.

भारतीय बाजार के लिए अभी Mi 10 के लिए कीमत का एलान नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Xiaomi के वाइस प्रेजिडेंट और इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर मनु जैन ने बताया है कि इसकी भारतीय कीमत चीनी बाजार से अलग होगी. चीन में Mi 10 की शुरुआती कीमत 3,999 युआन है (लगभग 40,000 रुपये) बेस वेरिएंट 8GB+128GB वेरिएंट के लिए है जबकि 8GB+256GB मॉडल 4,299 युआन 4,299 (लगभग 43,000 रुपये) है. Mi 10 का टॉप वर्जन 12GB + 256GB का दाम 4,699 युआन (47,000 रुपये) रखा गया है.

यह एक डुअल सिम फोन है जो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड MIUI 11 को रन करता है. इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है. फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर के साथ 12GB तक की रैम और 256GB तक स्टोरेज है. फोन में 4,780mAh की बैटरी है जो 30W की वायर और वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन में 10W की रिवर्स वायरेलस चार्जिंग है.

Mi 10 में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा. इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, बाकी दो कैमरे 2 मेगापिक्सल के हैं. सेल्फी के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

