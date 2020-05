आखिर नीले रंग का ही क्यों है Facebook? मार्क जुकरबर्ग की एक बीमारी है वजह

Mark Zuckerberg Turns 36: आज फेसबुक (Facebook) के फाउंडर व सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) 36 साल के हो गए हैं. बेहद कम उम्र में मार्क जुकरबर्ग ने सक्सेस और पॉपुलैरिटी की वह उंचाई हासिल कर ली, जिसे पाने में कुछ लोगों की आधी से ज्यादा उम्र गुजर जाती है. आज मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स हैं. उनकी दौलत 78.2 अरब डॉलर यानी तकरीबन 5901.17 अरब रुपये है.

उनके द्वारा साल 2004 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक को शुरू किया गया था. इस नीले प्लेटफॉर्म ने लोगों को कुछ ऐसा आकर्षित किया कि साल खत्म होते-होते इसके 10 लाख यूजर्स हो चुके थे. 2020 की पहली तिमाही में पूरी दुनिया में इसके 2.6 अरब से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेसबुक का रंग नीला ही क्यों है? मार्क जुकरबर्ग ने इसके लिए कोई दूसरा रंग क्यों नहीं चुना? इसके पीछे वजह है जुकरबर्ग की एक बीमारी.

The New Yorker की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग को रेड-ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस नामक परेशानी है. इसकी वजह से उन्हें सबसे अच्छी तरह से ब्लू यानी नीला कलर ही दिखता है. इसी वजह से फेसबुक की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ब्लू कलर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है. एक बार एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में जुकरबर्ग ने खुद कहा था कि ब्लू उनके लिए रिचेस्ट कलर है.

फेसबुक की बदौलत जुकरबर्ग महज 23 साल की उम्र में ही अरबपति बन गए थे. आज फेसबुक वॉट्सऐप और इंस्टाग्राम को भी अपना हिस्सा बना चुकी है. यहां तक कि हाल ही में फेसबुक ने भारत की दिग्गज टेलिकॉम कंपनी जियो के साथ भी सौदा किया है. इस डील के तहत जियो की करीब 9.9 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने के लिए फेसबुक लगभग 43,574 करोड़ रु का निवेश करेगी.

