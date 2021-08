धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने नेटबैंकिंग पासवर्ड को बनाएं मजबूत, इन टिप्स पर करें अमल

How to make safe and strong password: कोरोना महामारी के दौर में लोगों की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं. अब ज्यादातर लोग बैंक से जुड़े कामकाज के लिए नेटबैंकिंग का ही इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में साइबर अपराध के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं. साइबर अपराध से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग अपनी नेटबैंकिंग के पासवर्ड को मजबूत रखें. आइए ऐसी कुछ टिप्स को जानते हैं, जिनकी मदद से आप अपने नेटबैंकिंग पासवर्ड को मजबूत बना सकते हैं.

इसके अलावा सुरक्षित नेटबैंकिंग के लिए कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है. जैसे अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को रजिस्टर या अपडेट कर लें जिससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अलर्ट मिलते रहें. मैसेज में आए किसी ऐसे URL को नहीं फॉलो करें जिसके बारे में आपको पूरा भरोसा नहीं है. अगर आपको अपने मोबाइल को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करना है या रिपेयर/ मैनटेनेंस के लिए भेजना है, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर कर दें. मेमोरी में स्टोर अस्थायी फाइलों को क्लियर कर दें क्योंकि उसमें आपके अकाउंट नंबर और दूसरी संवेदनशील जानकारी हो सकती है. अपने बैंक से संपर्क करके मोबाइल ऐप्लीकेशन्स को ब्लॉक कर दें. आप अपने मोबाइल के वापस मिलने पर उन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं.

