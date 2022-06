Apple MacBook Pro 2022 की प्री-बुकिंग 17 जून से शुरू, M2 चिप के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, कीमत समेत पूरी डिटेल

भारत में M2 चिप वाले 13-इंच MacBook Pro 2022 की कीमत 1,29,900 रुपये से शुरू होती है.

Apple ने जून की शुरुआत में M2 चिप से लैस अपने नए लैपटॉप 13-इंच MacBook Pro 2022 को लॉन्च किया था.

Apple MacBook Pro 2022: Apple ने एलान किया है कि 13-इंच वाला MacBook Pro 2022 लैपटॉप 17 जून (शाम 5:30 बजे) से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होगा. वहीं, 24 जून तक इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी. कंपनी ने जून की शुरुआत में M2 चिप से लैस अपने नए लैपटॉप MacBook Pro 2022 को लॉन्च किया था. वहीं, इसके साथ ही M2 चिप के साथ मैकबुर एयर को भी लॉन्च किया गया था. भारत में M2 चिप वाले 13-इंच MacBook Pro की कीमत 1,29,900 रुपये से शुरू होती है. WhatsApp पर आया कमाल का फीचर, जिसे चाहेंगे वही चेक कर सकेगा आपकी लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो, चेक डिटेल MACBOOK PRO M2 की भारत में कीमत और उपलब्धता भारत में M2 चिप वाले 13-इंच MacBook Pro की कीमत 1,29,900 रुपये (एजुकेशन के लिए 1,19,900 रुपये) से शुरू होती है. यह 8-कोर सीपीयू, 8-कोर जीपीयू, 8 जीबी यूनिफाइड मेमोरी और 256 जीबी एसएसडी स्टोरेज वाले एम 2 वर्ज़न की कीमत है. आप M2 मैकबुक प्रो को 8-कोर सीपीयू, 10-कोर जीपीयू, 24 जीबी यूनिफाइड मेमोरी और 2 टीबी एसएसडी स्टोरेज के साथ भी खरीद सकते हैं. इसकी कीमत 2,49,900 रुपये रखी गई है. MacBook Pro M2 13-इंच (2022) को आप Apple.com पर और Apple अधिकृत रि-सेलर्स के माध्यम से खरीद सकते हैं. SBI vs Bank of Baroda vs ICICI Bank: फिक्स्ड डिपॉजिट पर कहां मिल रहा कितना रिटर्न, चेक करें नई रेट लिस्ट मैकबुक प्रो M2 13-इंच (2022) स्पेक्स और फीचर्स मैकबुक प्रो M2 13-इंच (2022) लैपटॉप एक प्रो-मशीन है जिसमें एक्टिव कूलिंग और लंबी बैटरी लाइफ है. Apple इसमें 20 घंटे तक वीडियो प्लेबैक का दावा करता है.

इसमें रियल अपग्रेड इसका चिप है. 2022 13-इंच मैकबुक प्रो में नई M2 चिप दी गई है.

Apple का दावा है कि M2 “18% फास्टर CPU, 35% अधिक पावरफुल GPU और 40% फास्टर न्यूरल इंजन के साथ M1 के प्रति वाट इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस को और भी आगे ले जाता है.”

मैकबुक प्रो में 24जीबी यूनिफाइड मेमोरी है. इसमें 20 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है.

MacBook Pro लैपटॉप में ऐपल ने 13 इंच का डिस्प्ले दिया गया इसके अलावा, कंपनी ने मैकबुक एयर को भी लॉन्च किया है.

नए मैकबुक एयर में 13.6 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दिया गया है. यह 1080p HD कैमरे के साथ आता है.

