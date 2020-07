लॉकाडउन से स्मार्टफोन का बाजार 50 फीसदी गिरा, Xiaomi, Vivo, Samsung टॉप पर बरकरार

कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए सरकार ने मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया. इससे देश के स्मार्टफोन बाजार में लगभग 50 फीसदी की गिरावट आई है. मार्केट एनालिस्ट फर्म Canalys के मुताबिक, 2020 की दूसरी तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट 48 फीसदी गिरकर 17.3 मिलियन यूनिट्स हो गया है. उत्पादन में गिरावट, आयात में देरी से लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर्स पर पाबंदी ने विक्रेताओं के सामने चुनौतियां खड़ी कर दीं.

इससे पहले 2020 की पहली तिमाही में 12 फीसदी की ग्रोथ हुई थी. Canalys ने लॉकडाउन की वजह से दूसरी तिमाही में बड़ी गिरावट का अनुमान पहले से लगाया था.

हालांकि, चीनी ब्रांड Xiaomi 30.9 फीसदी के साथ सबसे ऊंचे पायदान पर बरकरार रहा है. इसके बाद दूसरे नंबर पर 21.3 फीसदी मार्केट शेयर के साथ वीवो और फिर सैंमसंग 16.8 फीसदी के साथ आता है. वहीं, रियलमी पहली तिमाही में तीसरे स्थान से गिरकर दूसरी तिमाही में 1.7 फीसदी के साथ चौथे नंबर पर आ गया है. तीसरे स्थान पर 2.2 फीसदी शेयर के साथ ओप्पो है.

इन ब्रांड्स के शिपमेंट में भी गिरावट काफी ज्यादा रही. जहां Xiaomi की शिपमेंट पहली तिमाही के 10.3 मिलियन से गिरकर दूसरी तिमाही में 5.3 मिलियन हो गई. वहीं, वीवो की 6.7 मिलियन से घटकर 3.7 मिलियन यूनिट्स रह गई है. इसी तरह सैमसंग में भी गिरावट हुई है और यह 6.3 मिलियन से घटकर 2.9 मिलियन हो गई. रियलमी की शिपमेंट 3.9 मिलियन से गिरकर 1.7 मिलियन और ओप्पो की 3.5 मिलियन से घटकर 2.2 मिलियन यूनिट्स रह गई है.

Canalys Analyst की महिमा चौधरी ने कहा कि जहां विक्रेताओं ने बाजार खुलने के साथ बिक्री में थोड़ा सुधार देखा, वहीं उत्पादन की सुविधाओं को कर्मचारियों की कमी के साथ मैन्युफैक्चरिंग सं संबंधित नए रेगुलेशन का सामना करना पड़ा, जिससे प्रोडक्शन आउटपुट में कमी आई है.

