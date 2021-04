LG मौजूदा स्मार्टफोन्स में देगी तीन साल तक एंड्रॉयड अपडेट, फोन बिजनेस बंद करने का किया था एलान

LG ने एलान किया कि कंपनी अपने मौजूदा इस्तेमाल किए जा रहे प्रीमियम स्मार्टफोन्स को खरीदारी के साल से तीन साल के एंड्रॉयड अपडेट देगी. कंपनी ने हाल ही में, आधिकारिक तौर पर यह कहा था कि वह जुलाई तक स्मार्टफोन इंडस्ट्री को छोड़ देगी लेकिन उसने मौजूदा यूजर बेस के लिए सपोर्ट का वायदा किया था. ये प्रीमियम LG फोन्स, जिन्हें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट मिलेंगे, वे 2019 के बाद लॉन्च वाले हैं. हालांकि, यह बात ध्यान देने वाली है कि कुछ फोन्स जो 2020 में लॉन्च हुए थे, वे टू-ओएस अपडेट साइकल पर रहेंगे.

इससे पहले LG अपने फोन्स के लिए एंड्रॉयड अपडेट रिलीज करने के मामले में सबसे बेहतर नहीं रहा है. अब LG ने एलान किया है कि वह 2019 और बाद में रिलीज हुए स्मार्टफोन्स के लिए खरीद के साल के बाद तीन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी करेगी. इन फोन्स में LG G सीरीज स्मार्टफोन्स, LG V सीरीज, LG Velvet और सबसे हाल का LG Wing शामिल है. फोन्स जैसे LG Stylo और LG K सीरीज, जो 2020 में लॉन्च हुए थे, उन्हें दो ओएस अपडेट मिलेंगे.

LG के डायरेक्टर आफ बोर्ड ने मोबाइल फोन कारोबार बंद करने की पहले ही अनुमति दे दी थी. स्मार्टफोन कारोबार में कंपनी का नुकसान हो रहा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. एलजी अब अपने कर्मचारियों को स्मार्टफोन डिवीजन से अन्य यूनिट्स में ट्रांसफर कर रहा है. माना जा रहा है कि एलजी अपने दूसरे बिजनेस को मजबूत करने पर फोकस कर रही है.

एलजी के प्रोडक्ट काफी नए तकनीक के साथ मार्केट में रहे, लेकिन सस्ती चाइनीज मोबाइल कंपनियों के प्राइस वार के सामने वे व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो सके. LG का फोकस उन बिजनेस को मजबूत करने पर है, जहां से ग्रोथ आ रही है. इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स, कनेक्टेड डिवाइस, स्मार्ट होम्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिजनेस टु बिजनेस शामिल हैं.

