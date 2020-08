LG ने पेश किया एयर प्यूरिफायर फेस मास्क, कोरोना महामारी में सेहत का रखेगा ध्यान

कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कंपनियां नए प्रोडक्ट्स ला रही हैं जो इस संकट में लोगों की मदद करें. LG ने गुरुवार को PuriCare Wearable Air Purifier फेस मास्क का एलान किया है. लोग कोविड-19 की वजह से लगातार मास्क पहन रहे हैं और इस स्मार्ट मास्क से दावा किया गया है कि इससे डिस्पोसेबल मास्क की कमी को दूर करने के साथ बाहर और अंदर दोनों जगह ताजा और साफ हवा मिलेगी. LG PuriCare Wearable एयर प्यूरिफायर में डुअल फैन के साथ रिस्पेरिटरी सेंसर भी दिया गया है.

यह इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी तरह के फेस साइज और आकार पर पूरी तरह फिट हो सके. इसे सितंबर में IFA 2020 के दौरान शोकेस किया जाएगा. इसके बाद कुछ चुनिदा बाजारों में इसे चौथी तिमाही में उपल्बध कराया जाएगा. इसकी कीमत के बारे में जानकारी लॉन्च के समय ही मिलेगी.

LG PuriCare Wearable Air Purifier हवा को शुद्ध करने के लिए दो H13 HEPA फिल्टर का इस्तेमाल करता है. फेस मास्क बिल्ट इन डुअल फैन का भी इस्तेमाल करता है जिसके साथ तीन स्पीड लेवल हैं जो एयर इनटेक को ऑटोमैटिक बढ़ाते और बाहर छोड़ते वक्त रसिस्टेंस को कम करने के लिए धीमा करते हैं. कंपनी ने एक रेस्पिरेटरी सेंसर भी दिया है, जिसकी मदद से यूजर की सांस की वोल्यूम और साइकल का पता लगाने और उपलब्ध फैन को एडजस्ट करने का दावा किया गया है.

मास्क में 820mAh की बैटरी दी गई है जिसके साथ लॉ मोड में 8 घंटे तक चलने और हाई मोड में घंटे चलने का दावा है. LG PuriCare Wearable Air Purifier में ऐसा केस भी दिया गया है जिसमें अल्ट्रावायलेट (UV) LED लाइट हैं जो मास्क को चार्ज कर सकती हैं. यह फिल्टर को रिप्लेसमेंट की जरूरत होने पर LG ThinQ मोबाइल ऐप के जरिए यूजर्स को नोटिफिकेशन भी भेजता है. इसके अलावा फेस मास्क में रिप्लेसेबल ईयर स्ट्रैप भी हैं जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है.

