LG D2C ऑनलाइन स्टोर: ऑर्डर पर सीधे ग्राहक के घर पहुंचेगा सामान, इन शहरों में शुरू हुई सुविधा

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG ने ‘डायरेक्ट टू कंज्यूमर’ (D2C) ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत की है. इसकी मदद से कंपनी सीधे कस्टमर के घर पर प्रॉडक्ट्स की डिलीवरी करेगी. इस वक्त कोविड19 की वजह से ऑनलाइन बिक्री में काफी इजाफा है. इसे ही देखते हुए LG ने भी प्रॉडक्ट्स की ऑनलाइन खरीद और ग्राहक को डोरस्टेप डिलीवरी देने की सुविधा शुरू की है.

LG India D2C चैनल शुरुआत में सीमित संख्या में प्रॉडक्ट्स के साथ केवल चुनिंदा शहरों को ही कवर करेगा. हालांकि कंपनी की योजना डिलीवरी नेटवर्क में और जगहों को जोड़कर इस चैनल को चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में विस्तारित करने की है. LG शुरुआत में D2C चैनल के जरिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरु समेत चुनिंदा शहरों में प्रॉडक्ट्स की डिलीवरी करेगी.

LG इंडिया के ऑनलाइन बिजनेस हेड दीपक तनेजा का कहना है कि अब ग्राहक https://www.lg.com/in पर जाकर प्रॉडक्ट की सीधी खरीद कर सकते हैं. कंपनी का D2C ऑनलाइन चैनल भारत में एलजी की समग्र चैनल रणनीति का पूरक होगा. D2C ऑनलाइन स्टोर के तहत एलजी अपने मौजूदा स्थानीय वेयरहाउसेज नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी, जहां से यह थर्ड पार्टी पार्टनर डिलीवरी नेटवर्क की मदद से ग्राहकों के ऑर्डर्स की डिलीवरी करेगी.

Samsung ‘AltZLife’: Galaxy A71 व A51 में आपका कंटेंट रहेगा पूरी तरह प्राइवेट, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा एक्सेस

तनेजा के मुताबिक, ई-कॉमर्स इकोसिस्टम में हमने लॉकडाउन हटने के बाद होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में कंज्यूमर डिमांड में इजाफा देखा है. ग्राहक सरलता से प्रॉडक्ट खरीदना चाहते हैं, फिर चाहे वे घर पर हों या आ-जा रहे हों. महामारी के इस दौर में ग्राहक घर पर रहने को वरीयता दे रहे हैं. तनेजा का कहना है कि हम कंज्यूमर ट्रैफिक व डिमांड पर लगातार नजर रखेंगे और तेजी से अपनी पहुंच बढ़ाने पर शिफ्ट करेंगे.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.