Lava ने भारत में लॉन्च किया पहला कस्टमाइजेबल स्मार्टफोन, खुद चुन सकेंगे कैमरा, मेमोरी समेत कई फीचर्स

Lava customisable smartphone: लावा (Lava) ने भारतीय स्मार्टफोन बाजार में नई Z सीरीज के साथ वापसी की है. यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसे कस्टमाइज करा सकते हैं. ग्राहक खुक कंपनी की वेबसाइट से कैमरा, मेमोरी, स्टोरेज और कलर को चुन सकते हैं. इसमें दो प्रोग्राम होंगे- बिल्ड MyZ, जहां यूजर्स दिए गए स्पेसिफिकेशन्स में से अपने खुद के चुनकर कस्टम फोन बना सकते हैं और अपग्रेड MyZ, जहां उनके पास अपने Z सीरीज फोन पर रैम और स्टोरेज को बाद में अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है. कंपनी ने एक फिटनेस बैंड का भी एलान किया, जिसका नाम BeFit है और यह 2,699 रुपये की कीमत में उपलब्ध है.

इस फोन का टारगेट वे लोग हैं, जो फीचर फोन्स से अपग्रेड करना चाहते हैं. इसमें 5 इंच का डिस्प्ले के साथ 720p रेजोल्यूशन और कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन है. फोन में मीडिया टेक हेलियो हेलिप A20 प्रोसेसर के साथ 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा. इसमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का रियर स्मार्ट कैमरा मौजूद होगा. इसमें पांच मैगनेट स्पीकर है. इसके साथ 3,100 mAh की बैटरी दी जाएगी. इसकी कीमत 5,499 रुपये रखी गई है.

Lava Z2, Z4 और Z6 कस्टमाइजेबल डिवाइसेज हैं. इनमें मीडिया टेक हेलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है. इन फोन्स की रैम 2GB से 6GB तक जाती है और स्टोरेज 128GB तक का हो सकता है. सभी फोन में 6.5 इंच का एचडी प्लस IPS डिस्प्ले वॉटर ड्रॉप स्टाइल नॉच के साथ है. कैमरा को भी कस्टमाइज किया जा सकता है. स्टैंडर्ड कैमरा 13 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है.

हालांकि, Z2 का स्टैंडर्ड वर्जन 2GB+32GB, Z4 का 4GB + 64GB और Z6 का 6GB+ 128GB होगा. स्टैंडर्ड Z2 की कीमत 6,999 रुपये, Z4 की 8,999 रुपये और Z6 की 9,999 रुपये होगी.

लावा के यूजर्स अपग्रेड माई Z प्रोग्राम के तहत, अपने स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज को एक साल के भीतर अपग्रेड कर सकेंगे. उदाहरण के लिए, अगर आप Z2 खरीदते हैं, आपके पास इसे ज्यादा रैम और स्टोरेज में अपग्रेड करने का भी ऑप्शन होगा. कंपनी का दावा है कि इन्हें डिमांड के मुताबिक स्टोर्स में एक घंटे में किया जा सकता है.

यूजर्स के पास अपग्रेड कराने के लिए अप्वॉइंटमेंट बुक कराने का भी ऑप्शन मौजूद होगा. कंपनी के मुताबिक, इसके लिए कीमत बहुत कम होगी.

बिल्ड माई Z प्रोग्राम में, खरीदार लावा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने फोन के लिए फीचर्स चुन सकते हैं. यहां यूजर्स रैम और ROM, रियर कैमरा, फ्रंट कैमरा को चुन सकेंगे. सभी फोन्स की कीमत 10 हजार से कम रहेगी. Lava Z1 के अलावा सभी फोन्स कस्टमाइजेबल हैं.

