Lava Agni 5G: लावा ने लॉन्च किया पहला स्वदेशी 5जी स्मार्टफोन, बुकिंग से लेकर इसके फीचर्स के बारे में जानिए डिटेल्स, ऐसे बचा सकते हैं दो हजार रुपये

Lava Agni 5G: दिग्गज मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल (Lava International) ने अगली पीढ़ी के 5जी स्मार्टफोन को लेकर स्वदेशी मोबाइल फोन कंपनियों के बीच बाजी मार ली है. यह पहली स्वदेशी कंपनी बन गई है जिसने घरेलू ग्राहकों के लिए 5G Smartphone लॉन्च किया है. लावा के 5जी स्मार्टफोन Agni को भारत में ही विकसित किया गया है और नोएडा में तैयार किया गया है.

इसमें मीडियाटेक का नया 5जी चिपसेट, 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले और 64 मेगापिक्सल का क्वाड रीयर कैमरा सेटअप दिया हुआ है. भारतीय बाजार में इसकी टक्कर रीयलमी 8एस 5जी, रेडमी नोट 101 5जी जैसे स्मार्टफोन से होगी. लावा इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट एंड बिजनस हेड सुनील रैना ने कहा कि मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 चिपसेट पर 5जी स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली दूसरी कंपनी है. रैना के मुताबिक चीनी ब्रांड्स की तुलना में इशकी कीमत प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर रखी गई है. बता दें कि मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 चिपसेट Realme 8s 5G में भी लगी हुई है.

लावा के इस 5जी स्मार्टफोन की कीमत 19999 रुपये रखी गई है. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और अगर 17 नवंबर से पहले इस स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग करते हैं तो महज 17999 रुपये ही चुकाने होंगे यानी सीधे दो हजार रुपये की बचत होगी. इस स्मार्टफोन की प्री-बुकिंग के लिए 500 रुपये एडवांस में पे करने होंगे. इसकी प्री-बुकिंग लावा के ऑफिशियल साइट पर होगी. इसकी बिक्री 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और यह कंपनी के वेबसाइट के अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी उपलब्ध होगा. यह कंपनी के सभी रिटेल आउटलेट्स पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा.

