Koo ऐप ने नए IT नियमों के तहत जारी की कंप्लायंस रिपोर्ट, ऐसा करने वाला पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

ट्विटर के भारतीय अल्टरनेटिव कू (Koo) ने कहा कि उसने जून में अपने यूजर्स की 54,235 पोस्ट को नियंत्रित किया, जबकि उसे इस दौरान 5,502 पोस्ट से जुड़ी शिकायतें मिलीं. कू ने आईटी नियमों के तहत अनिवार्य मासिक अनुपालन (कंप्लायंस) रिपोर्ट में यह बात कही. Koo पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसने नए आईटी नियमों के तहत कंप्लायंस रिपोर्ट जारी की है. कंपनी ने कहा कि वह पहला भारतीय सोशल मीडिया मंच है, जिसने 26 मई से लागू आईटी नियमों के तहत अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट जारी की है.

कुल 60 लाख से भी ज्यादा यूजर्स को जोड़ चुकी कू ने कहा कि जून 2021 की उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके यूजर्स ने 5,502 पोस्ट के संबंध में शिकायत की, जिनमें से 22.7 फीसदी (1,253) को हटा दिया गया, जबकि बाकी (4,249) के खिलाफ ‘अन्य कार्रवाई’ की गई. Koo ने कहा कि उसने खुद सक्रियता दिखाते हुए 54,235 पोस्ट को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए, जिनमें से 2.2 फीसदी (1,996) को पूरी तरह हटा दिया गया, जबकि बाकी (52,239) के खिलाफ ‘अन्य कार्रवाई’ की गई.

यह ट्विटर की तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है. यह एक वेबसाइट के तौर पर और iOS और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. आप यहां सार्वजनिक तौर पर अपने विचारों को पोस्ट कर सकते हैं और दूसरे यूजर्स को फॉलो भी कर सकते हैं. एक फीड में दूसरे यूजर्स की पोस्ट दिखती हैं. यहां कैरेक्टर लिमिट 400 है. व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके कू के लिए साइन अप कर सकता है. यूजर्स के पास अपने फेसबुक, LinkedIn, यूट्यूब और ट्विटर फीड को भी कू प्रोफाइल से लिंक करने का विकल्प मौजूद रहता है.

