क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टी में ये 5 स्पीकर्स जमाएंगे रंग, कीमत और खासियत

क्रिसमस और नया साल आने वाला है. नये साल और क्रिसमस पर होने वाली पार्टी की तैयारियां भी जारी हैं. एक अच्छी पार्टी की प्लानिंग के लिये अच्छा खाना, अच्छी सजावट और सबसे जरूरी अच्छा म्यूजिक चाहिये होता है. पार्टी में म्यूजिक के लिये आपके पास अच्छे स्पीकर्स होने चाहिये. आइए ऐसे 5 स्पीकर के बारे में जानते हैं जिससे आपकी नये साल की पार्टी शानदार बन सकती है.

यह 12,995 रुपये की कीमत में उपलब्ध है. Ultimate Ears BOOM 3 एक सूपर पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर है. यह 360 डिग्री की साउंड देता है. यह वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ है और इससे आप कहीं भी म्यूजिक सुन सकते हैं. स्ट्रीमिंग म्यूजिक को सीधे ब्लूटूथ स्पीकर पर एक बटन के टच से आप प्ले, पॉज, स्किप और कंट्रोल कर सकते हैं. बैटरी को एक बार रिचार्ज करने पर 15 घंटे तक स्पीकर काम करता है. इसे पावर अप चार्जिंग डॉक से वायरलेस चार्ज कर सकते हैं जिससे यह हमेशा म्यूजिक प्ले करने के लिये तैयार रहे.

बाजार में इस गैजेट की कीमत 6,100 रुपये है. यह घर पर पार्टी के लिये एक अच्छा एंटरटेनमेंट प्लेयर है. इससे आप एप्पल डिवाइस और दूसरे MP3 प्लेयर पर स्टोर किये गए म्यूजिक को प्ले किया सकता है. इसमें एक इन-बिल्ट स्टीरियो एम्पलीफायर है, जो डायरेक्ट स्पीकर कनेक्शन देता है. एक एडिशनल लाइन आउटपुट दिया गया है जिससे आप किसी Hi-Fi या मल्टी-रुम सिस्टम में म्यूजिक कनेक्ट कर सकते हैं. इसे किसी भी रिटेल स्टोर और सभी बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा सकता है.

इसे आप 10,690 रुपये में खरीद सकते हैं. इसका परफॉर्मेंस बेहतरीन है, साथ ही इसमें हाई पावर्ड पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, पावरफुल स्टीरियो साउंड और पावर बैंक मिलता है. इसके वाटरप्रूफ डिजाइन की वजहसे आप इसका इस्तेमाल बारिश या पूलसाइड पर भी कर सकते हैं. इसमें बेहतरीन फैबरिक मौजूद है. इस स्पीकर में 6,000mAh की शानदार बैटरी है जिससे इसे 20 घंटे का प्लेटाइम मिलता है. इसके USB आउटपुट के जरिये स्मार्टफोन और टैबलेट को भी चार्ज कर सकते हैं. इसके साथ JBL कनेक्ट- इनेबल्ड स्पीकर वायरलेस लिंक है जो अनुभव को बेहतर करता है.

Flipkart Year End Sale: स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट, 21 से 23 दिसंबर तक चलेगी सेल

इस ब्लूटूथ स्पीकर की कीमत 2,849 रुपये है. 14W के स्पीकर आउटपुट के साथ इसकी साउंड बहुत ज्यादा है. इसमें 14 वाट के डुअल स्पीकर हैं. इसमें 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है. इसकी बॉडी ड्यूरेबल सिलिकन, रबर मैटल फिनिश से बनी है. इसकी वजह से इसे पानी और पानी से सुरक्षा मिलती है.

इसकी कीमत 16,338 रुपये है. इसका वजन सिर्फ 3 किलोग्राम है. इसकी ऑडियो बेहतरीन रहती है. इसकी साउंड बहुत भारी और बेहतरीन रहती है. ट्रैवल के लिये यह बहुत आसान है. इसे आप अमेजन पर खरीद सकते हैं.

Story: सुधीर चौधरी

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.