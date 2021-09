Apple का नया iPhone 13 और Pro लांच, भारत में इस दिन से शुरू होगी बिक्री

Apple ने मंगलवार 14 सितंबर को ‘कैलिफ़ोर्निया स्ट्रीमिंग’ इवेंट में iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max को लॉन्च किया. iPhone 13 सीरीज में चार मॉडल iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max को शामिल किया गया है. iPhone 13 सीरीज अपग्रडेड A15 प्रोसेसर के साथ आता है. यह फोन अपडेटेड कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ से लैस होगा. इस फोन में वीडियोग्राफी के लिए एक नया फीचर Cinematic जोड़ा गया है. दावे के मुताबिक इसके जरिए अच्छी क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकेगी.

iPhone 13 में तीन स्टोरेज वेरिएंट होंगे. इसमें से बेस iPhone 13 की स्टोरेज क्षमता 128GB होगी. इसके साथ इसे 256GB और 512GB स्टोरेज क्षमता के साथ भी खरीदा जा सकता है. iPhone 13 128GB की भारत में कीमत 79,900 रुपये है. इसके अलावा 256GB वैरिएंट की कीमत 89900 रुपये और 512 GB वैरिएंट की कीमत 1,09,900 रुपए होगी.

iPhone 13 mini भी 128GB, 256GB और 512GB की स्टोरेज क्षमता के साथ उपलब्ध होगा. इसके बेस वैरिएंट 128GB स्टोरेज की कीमत 69,900 रुपए से शुरू होती है. इसी तरह 256GB वैरिएंट की कीमत 79,900 और 512GB वैरिएंट की कीमत 99,900 रुपये होगी.

iPhone 13 Pro चार स्टोरेज वैरिएंट 128GB, 256GB, 512GB और 1TB के साथ उपलब्ध होगा. भारत में इसके 128GB वैरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपये और 256GB वैरिएंट की कीमत 1,29,900 होगी. इसी तरह 512GB स्टोरेज क्षमता वाले वैरिएंट की कीमत 1,49,900 और 1TB स्टोरेज क्षमता वैरिएंट की कीमत 1,69,900 रुपए रखी गई है.

iPhone 13 Pro की तहर iPhone 13 Pro Max भी चार स्टोरेज वैरिएंट के साथ उपलब्ध होगा. इनमें से बेस वैरिएंट 128GB की कीमत 1,29,900 रुपये से शुरू होती है. इसी तरह 256GB की कीमत 1,39,900 रुपये, 512GB की कीमत 1,59,900 रुपये और 1TB स्टोरेज क्षमता वाले फोन की कीमत 1,79,900 रुपए रखी गई है.

कंपनी ने कहा है कि iPhone 13 mini और iPhone 13 Pro की बैटरी पहले के मॉडल की तुलना में 1.5 घंटे ज्यादा चलेगी. इसी तरह iPhone 13 और iPhone 13 Pro Max में 2.5 घंटे ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा.

iPhone 13 और 13 mini मॉडल को इन पांच रंगों में खरीदा जा सकता है – पिंक, ब्लू, मिडनाइट, स्टारलाईट और (प्रोडक्ट) रेड. इसके अलावा, iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max को चार नए रंगों – ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर, और सिएरा ब्लू में उपलब्ध होगा.

भारत में iPhone 13 सीरीज की बिक्री 24 सितंबर से शुरू हो जाएगी. हालांकि इसे 17 सितंबर से ही प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. एप्पल ने एक बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, जापान, यूके, यूएस समेत 30 से ज्यादा अन्य देशों के ग्राहक iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max को 24 सितंबर यानी शुक्रवार से खरीद सकेंगे.

