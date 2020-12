KhataBook ने छोटे कारोबारियों के लिए लॉन्च किया नया ऐप, सैलरी समेत ये काम कर सकेंगे मैनेज

खाताबुक (KhataBook) ने एक नया कर्मचारी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पगारखाता ऐप लॉन्च किया है. इसकी मदद से छोटे कारोबारी अपने कर्मचारियों का प्रबंधन आसान और बेहतर तरीके से कर सकेंगे. इस ऐप के जरिए MSMEs मासिक/प्रति घंटा वेतन, उपस्थिति/अवकाश, सैलरी स्लिप, सैलरी कैलकुलेशन, भुगतान आदि जैसे अपनी वर्कफोर्स से जुड़े कामों को डिजिटल रूप से मैनेज कर सकेंगे. कंपनी ने बयान में बताया कि पगारखाता भारत के MSME सेगमेंट के लिए उसकी ओर से तीसरा डिजिटल ऑफर है. इसके अलावा दूसरे प्रमुख ऐप्लीकेशन्स में डिजिटल बुक कीपिंग के लिए खाताबुक ऐप और डिजिटल सेलिंग का एक ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए माईस्टोर ऐप शामिल है.

कंपनी के मुताबिक, देश भर के यूजर्स की सुविधा के लिए पगारखाता ऐप 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. यह एप्लिकेशन वर्तमान में एंड्रॉयड डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है. इसे जल्द ही आईओएस (iOS) डिवाइसेज के लिए भी जारी किया जाएगा. कंपनी ने बयान में बताया कि पगारखाता ऐप में कर्मचारी सैलरी मैनेजमेंट और उपस्थिति को ट्रैक करने की क्षमता शामिल है और यह खाताबुक ऐप की मजबूत वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत बनाता है.

कंपनी ने बयान में कहा कि पगारखाता ऐप के साथ बिजनेस, स्टाफ रिकॉर्ड को मैनेज और मेन्टेन करने, व्यक्तिगत स्टाफ के पेमेंट साइकिल में तेजी लाने, मतभेद को कम करने, वेतन के कैलकुलेशन में मानवीय गलतियों को खत्म करने में मदद मिलती है. इसके अलावा डिजिटली सैलरी का भुगतान करने और स्टाफ मैनेजमेंट से जुड़ी इसी तरह के और भी कई कामों को आसान बनाने से समय की बचत भी होती है. कंपनी के मुताबिक, इस ऐप का उद्देश्य रोजाना के काम को व्यवस्थित करके और प्रोडक्टिव आउटपुट पर एक सकारात्मक असर डालकर भारत में MSME इकोसिस्टम को बेहतर बनाना है.

