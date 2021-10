JioPhone Next : कम कीमत पर शानदार फीचर्स के साथ जल्द होगा लॉन्च, जानिए इस फोन की पांच खूबियां

JioPhone Next की घोषणा महीनों पहले की गई थी लेकिन सेमीकंडक्टर की कमी के चलते इसमें देरी हो रही थी. पहले 10 सितंबर को इसके रिलीज होने की उम्मीद थी, हालांकि आखिरकार अब यह फोन दिवाली 2021 से पहले लॉन्च होने जा रहा है. यूजर्स को काफी समय से इस किफायती स्मार्टफोन का इंतजार था. कहा जा रहा है कि यह स्मार्टफोन लोगों के लिए कम दाम में बेहतरीन फीचर्स के साथ उपलब्ध होगा. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन की शुरुआती कीमत महज 3.5 हजार रुपये के आसपास हो सकती है. लॉन्च से पहले, हम यहां इस किफायती स्मार्टफोन के कुछ ऐसे पांच पहलुओं के बारे में बता रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए.

JioPhone नेक्स्ट एक बेहद किफायती स्मार्टफोन होगा. कहा जा रहा है कि इस फोन की कीमत 3.5 हजार रुपये के आसपास हो सकती है. यह इतना सस्ता है कि हर कोई इसे खरीद सकता है. ऐसे लोग, जो पहली बार स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं और इसके पीछे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए यह फोन बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. फोन को पूरी तरह भारत में असेंबल किया गया है.

120 वॉट सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ लॉन्च होगा Redmi Note 11 Pro फोन, जानिए क्या हैं इसके फीचर्स और कीमत

Jio ने हाल ही में घोषणा की थी कि फोन क्वालकॉम प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा. हालांकि, इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. अनुमान लगाया जा रहा है कि JioPhone नेक्स्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 400 सीरीज जैसे लो-एंड चिपसेट से लैस होगा.

JioPhone Next में पीछे की तरफ एक सिंगल 13MP का प्राइमरी कैमरा होगा. रियर कैमरा भी नाइट मोड जैसे फीचर्स से लैस होगा. कंपनी द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक प्रमोशनल वीडियो में यह जानकारी दी गई थी.

Nokia XR20 की 20 अक्टूबर से शुरू होगी प्री-बुकिंग, जानिए इस 5जी स्मार्टफोन में क्या है खास बात

कहा जा रहा है कि जियोफोन नेक्स्ट का सबसे दिलचस्प पहलू इसका प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम (PragatiOS) है. इसे जियो ने गूगल एंड्रॉयड के सहयोग से बनाया है. यह एक विश्व स्तरीय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया है. PragatiOS उपयोग में आसान है और इसके साथ ही इसमें रीयल-टाइम ट्रांसलेशन और वॉयस असिस्टेड फंक्शन जैसे बेहतरीन फीचर्स भी हैं.

जियोफोन नेक्स्ट पुराने डिजाइन के साथ आएगा जिसमें मोटे बेज़ल, सिंगल कैमरा और माइक्रोयूएसबी पोर्ट शामिल हैं. हालांकि ये स्पेसिफिकेशंस लेटेस्ट नहीं हैं. इस फोन को कम से कम कीमत पर उपलब्ध कराने के हिसाब से डिजाइन किया गया है. JioPhone नेक्स्ट दिवाली 2021 के दौरान लॉन्च होने के लिए तैयार है. इस फोन को इस महीने के अंत तक या नवंबर के पहले कुछ दिनों में लॉन्च किय जा सकता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.