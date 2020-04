JioMart की ई-कॉमर्स मार्केट में एंट्री, WhatsApp से घर बैठे ऑर्डर ​हो जाएगा सामान

रिलायंस ने अपने ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल JioMart की शुरुआत कर दी है. कंपनी ने वॉटसऐप (WhatsApp) के जरिए इसे शुरू किया है. हालांकि अभी यह मुंबई के कुछ इलाकों में ही उपलब्ध है. जियो मार्ट Reliance Retail की ई-कॉमर्स इकाई है. बता दें कि हाल ही में वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी फेसबुक (Facebook) और रिलायंस जियो (Reliacne Jio) के बीच लगभग 43,574 करोड़ रुपये की एक डील हुई है. इसके तहत फेसबुक, जियो में 9.9 फीसदी हिस्सेदारी खरीद रही है.

इसी का एक भाग जियो मार्ट और वॉट्सऐप का साथ आना भी है. Facebook को उम्मीद है कि JioMart और वॉट्सऐप की साझेदारी से WhatsApp दुकानों और ग्राहकों के बीच संपर्क का प्राइमरी तरीका बन जाएगा.

जियोमार्ट की सर्विस अभी मुंबई के नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण क्षेत्रों में शुरू की गई है. इसके धीरे-धीरे देश के अन्य हिस्सों में भी शुरू होने की उम्मीद है. जियोमार्ट की सर्विस लेने के इच्छुक ग्राहकों को JioMart के WhatsApp नंबर 8850008000 को अपने फोन के कॉन्टैक्ट में स्टोर करना होगा. ‘Hi’ लिखकर भेजना होगा.

इसके बाद यहां यहां यूजर को ऑर्डर के लिए जियोमार्ट द्वारा एक लिंक मिलता है, जो कि केवल 30 मिनट तक वैलिड रहेगा. यह लिंक यूजर को जियोमार्ट के पेज पर ले जाएगा. वहां ऑर्डर प्लेस करने के लिए यूजर को मोबाइल नंबर, एरिया, लोकैलिटी बताते हुए पूरा अपना पता और नाम डालना होगा. इसके बाद प्रॉडक्ट लिस्ट आ जाएगी.

WhatsApp पर अब एक साथ 8 लोगों से हो सकेगी ग्रुप वॉयस, वीडियो कॉल

एक बार ऑर्डर प्लेस हो जाने के बाद कंपनी इसे वॉट्सऐप पर एक स्थानीय ग्रॉसरी स्टोर/किराना स्टोर से शेयर करती है. सामान पैक होने और बिल बनने के बाद ग्राहकों को ऑर्डर का नोटिफिकेशन मिलता है और स्टोर का विस्तृत ब्योरा भी दिया जाता है. इसके बाद ग्राहक उस स्टोर पर जाकर सामान ला सकते हैं. हालांकि अभी इस सर्विस में केवल कैश पेमेंट ही हो सकता है.

जियो मार्ट की शुरुआत पर Reliance की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. रिलायंस रिटेल ने इस साल जनवरी में महाराष्ट्र के नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण क्षेत्रों में JioMart की पायलट टेस्टिंग शुरू की थी.

