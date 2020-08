जियो की शानदार सर्विस, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तब भी कर सकेंगे कॉल

अगर आप जियो के ग्राहक हैं और कॉल करना चाहते हैं लेकिन मोबाइल में नेटवर्क मौजूद नहीं है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. जियो वाईफाई कॉलिंग की खास सर्विस देता है, जिसके जरिए आप मोबाइल नेटवर्क नहीं होने पर भी अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को फोन कर सकते हैं. इसमें जियो फोन नंबर होने पर आप कॉल और उठा दोनों सकेंगे. यह ग्रामीण इलाकों या कम नेटवर्क वाले इलाकों में आपकी मदद करेगा. खास बात यह है कि इसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा.

जियो वाईफाई कॉलिंग सर्विस के लिए यूजर को केवल मौजूदा वॉयस प्लान और HD वॉयस कंपेटिबल डिवाइस की जरूरत है.

अपने डिवाइस पर वाईफाई कॉलिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहसे एक्टिव वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा. जियो ने किसी एक नेटवर्क से सर्विस को सीमित नहीं किया है जिसका मतलब है कि आर किसी भी उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं. अपनी लोकेशन के किसी वाईफाई का इस्तेमाल करके आप जियो वाईफाई कॉलिंग का फायदा उठा सकते हैं.

वाईफाई नेटवर्क को अपना डिवाइस कनेक्ट करने के बाग, आपको वाईफाई कॉलिंग या वाईफाई कॉल का ऑप्शन सेटिंग्स मेन्यू में जाकर सर्च करना होगा. आपको वाईफाई कॉलिंग के ऑपशन को इनेबल करना होगा जिससे आपका फोन नई सर्विस को सपोर्ट कर सके. अब आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन वॉयस और वीडियो कॉल के दौरान VoLTE और वाईफाई नेटवर्क के बीच स्विच कर सकेगा.

आपको अपने आईफोन पर जियो वाईफाई कॉलिंग इनेबल करने के लिए किसी एक्टिव वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा. आर वाईफाई नेटवर्क को सेटिंग्स में वाईफाई या कंट्रोल सेंटर पर स्विच करके वाईफाई नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हैं.

एक बार अपने आईफोन को वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्ट करने के बाद फोन पर टैप करें और फिर वाईफाई कॉलिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. फिर आपको एक स्क्रीन दिखेगा जहां से आपको Wi-Fi Calling on This iPhone ऑप्शन को इनेबल करना होगा. अब आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन वॉयस और वीडियो कॉल के दौरान VoLTE और वाईफाई नेटवर्क के बीच स्विच कर सकेगा.

