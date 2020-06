Jio यूजर्स को फ्री मिलेगा एक साल का Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन, इन प्रीपेड प्लान से करना होगा रिचार्ज

रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने Disney+ Hotstar के साथ मिलकर जियो प्रीपेड यूजर्स के लिए 1 साल के Disney+ Hotstar VIP कॉम्प्लिमेंटरी सब्सक्रिप्शन की घोषणा की है. इसके लिए यूजर को कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा. यह फायदा नए व पुराने सभी जियो यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. बता दें कि Disney+ Hotstar VIP के 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 399 रुपये है.

Disney+ Hotstar VIP पर एक्सक्लूसिव हॉटस्टार स्पेशल शो, अनलिमिटेड लाइव स्पोर्टिंग एक्शन, नई बॉलीवुड मूवी, सुपरहीरो मूवी, डिज्नी एनिमेटेड मूवी व अन्य कई तरह का कंटेंट मौजूद है. जियो ने कंपनी के 401 रुपये वाले मंथली, 2599 रुपये वाले सालाना प्रीपेड पैक और 612 रुपये से लेकर 1208 रुपये तक के डेटा एड ऑन वाउचर्स पर 1 साल के Disney+ Hotstar VIP कॉम्प्लिमेंटरी सब्सक्रिप्शन की पेशकश की है. जियो यूजर्स इनमें से अपना पैक चुन सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के अनलिमिटेड वॉइस कॉल, डेटा, ऐप्स व अन्य बेनिफिट्स के साथ Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं.

जियो के 401 रुपये वाले मंथली प्रीपेड प्लान में 3 GB प्रतिदिन+6 GB यानी कुल 90 GB डेटा, जियो टू जियो अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, जियो टू नॉन जियो नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 मिनट, 100 SMS रोज और जियो ऐप्स की एक्सेस मिलती है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है. इस प्लान से रिचार्ज कराने वाले यूजर्स को अब 1 साल का Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा.

इसी तरह कंपनी का 2599 रुपये वाला सालाना प्लान 2 GB प्रतिदिन+10 GB यानी कुल 740 GB डेटा, जियो टू जियो अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, जियो टू नॉन जियो कॉलिंग के लिए 12000 मिनट, 100 SMS रोज, जियो ऐप्स की एक्सेस और 365 दिन की वैलिडिटी के साथ है. अब इसके बेनिफिट्स में 1 साल का Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन भी शामिल रहेगा.

जियो के 612 रुपये वाले डेटा एड ऑन पैक में अनलिमिटेड 72 GB डेटा+ जियो से नॉन जियो Network पर कॉलिंग के लिए 6000 मिनट मिलते हैं. 1004 रुपये वाले डेटा एड ऑन पैक में 120 दिन के लिए 200 GB डेटा, 1206 रुपये वाले पैक में 180 दिन के लिए 240 GB डेटा और 1208 रुपये वाले पैक में 240 दिन के लिए 240 GB डेटा मिलता है. अब इन सभी डेटा एड ऑन पैक्स पर 1 साल का Disney+ Hotstar VIP सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

