सिर्फ 141 रुपये में घर लाइए Jio Phone; वीडियो कॉलिंग के साथ YouTube भी चलेगा

Jio Phone Special Offer: अगर आप अपने या किसी दूसरे को तोहफे में देने के लिए फोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट बहुत कम है, तो आपके पास अच्छा मौका है. आप Jio Phone 2 को सिर्फ 141 रुपये में घर ले जा सकते हैं. इस फोन में आपको व्हाट्सएप और यूट्यूब के साथ वीडियो कॉल का सपोर्ट भी मिलेगा. यह ऑफर जियो की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है. जियो की वेबसाइट के मुताबिक Jio Phone 2 को सेल में फोन को 141 रुपये की ईएमआई पर खरीदने का मौका है.

जियो के इस फोन की कीमत 2999 रुपये है. Jio Phone 2 को जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया था. फोन में 2.40 इंच का QVGA डिस्प्ले 240×320 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. यह एक डुअल सिम फोन है. फोन KAI OS पर रन करता है और इसमें 2000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15 दिन का स्टैंडबाय देती है. फोन में 512MB रैम और 4GB इंटरनल स्टोरेज है जिसे SD कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है.

कैमरा की बात करें तो फोन में 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और सेल्फी के लिए 0.3 मेगापिक्सल का VGA फ्रंट कैमरा सेंसर मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाईफाई, जीपीएस, NFC और FM रेडियो है. फोन में हैडफोन जैक और टोर्चलाइट की भी सुविधा है.

Jio Phone 2 में क्वर्टी कीपैड के साथ फॉर वे नेविगेशन की और वॉयस कमांड के लिए एक अलग से बटन दिया गया है. वॉयस असिस्टेंट की मदद से आप बिना बटन दबाए कॉल, एसएमएस आदि कर सकते हैं. फोन में गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मौजूद है. यह फोन 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है जिसमें हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं.

फोन में जियो के ऐप दिए गए हैं जिसमें जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो सावन, जियो एक्सप्रेस न्यूज, जियो वीडियो कॉल, जियो पे और जियो गेम्स शामिल हैं. इसके अलावा आप जियो के इस फोन में HD वीडियो कॉलिंग की सुविधा का भी फायदा ले सकते हैं. इसके लिए जियो वीडियो कॉल ऐप फोन में पहले से इंस्टॉल मिलेगा. फोन में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल मैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

