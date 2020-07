JioMart ऐप: गूगल प्ले स्टोर पर 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड, शॉपिंग कैटेगरी में नंबर- 3

रिलायंस रिटेल का बीटा ऑनलाइन कंज्यूमर ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म जियो मार्ट (Jio Mart) गूगल प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर पर उपलब्ध है. जियो मार्ट ऐप लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में इसने गूगल प्ले स्टोर पर 10 लाख डाउनलोड के आंकड़े को पार कर लिया है और शॉपिंग कैटेगरी में टॉप तीन ऐप्स में शामिल है. ऐप के लॉन्च होने के साथ जियो मार्ट ग्राहकों तक बेहतर तरीके और आसानी से पहुंचेगा.

बयान के मुताबिक, मौजूदा मोबाइल पीढ़ी जिनके लिए ऐप बेस्ड इंटरफेस को इस्तेमाल करना आसान है, वह अब एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइसेज के लिए उपलब्ध जियो मार्ट ऐप इंटरफेस का इस्तेमाल करके आसानी से ऑर्डर कर सकती है. इसके साथ जो ग्राहक अलग-अलग डिवाइसेज पर ऐप और पोर्टल इंटरफेस दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वह आसानी से अपनी लॉगइन आईडी के जरिए अपने पिछले ऑर्डर और कार्ट आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं.

बीटा प्लेटफॉर्म jiomart.com को मार्च के आखिर में देशभर में करीब 200 शहरों और कस्बों में लॉन्च किया गया था. पूरे देश में इसकी मौजूदगी से टीयर-2 और टीयर-3 के शहरों को इस ऑनलाइन सर्विस का फायदा मिलेगा, जहां ग्राहकों को पहली बार ऑनलाइन खरीदारी और किराने, फल, सब्जियां और जरूरी सामान की होम डिलीवरी का अनुभव हो रहा है.

YES BANK ग्राहक ध्यान दें! WhatsApp पर 24 घंटे खुला रहेगा बैंक, एक मैसेज पर 60 से ज्यादा सुविधाएं

कंपनी ने बयान में यह भी बताया कि Annie ऐप के मुताबिक यह ऐप्पल ऐप स्टोर की शॉपिंग कैटेगरी में दूसरे और गूगल प्ले स्टोर पर तीसरे स्थान पर है. अब जियो मार्ट को देश भर से रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं और यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है.

बता दें कि गूगल प्लेस्टोर पर इसके एंड्रॉयड वर्जन का साइज 13 एमबी और एप्पल स्टोर पर iOS वर्जन का साइज 30.7 एमबी है. जियोमार्ट पर ग्रॉसरी पर रोज मिनिमम 5 फीसदी की छूट मिल रही है. जियोमार्ट बिना किसी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू अनिवार्यता के सभी ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी देता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.