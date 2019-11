जियो फाइबर (Jio Fiber) अपने सब्सक्राइबर्स के लिये दो नए ऐड ऑन प्रीपेड वाउचर प्‍लान लेकर आई है. इन दो नए वाउचर में 351 रुपये का मंथली प्लान और 199 रुपये का वीकली प्लान शामिल है. ये दो नए प्रीपेड वाउचर सब्सक्राइबर्स की उस स्थिति में मदद करेंगे जब उनका हाई स्पीड डाउनलोड डेटा खत्म हो जाएगा. कंपनी ने कहा कि ये नए वाउचर का इस्तेमाल जियो फाइबर के प्रीपेड प्लान के साथ होगा. प्रीपेड प्लान 699 रुपये से शुरू होते हैं और अधिकतम 8,499 तक का प्लान मौजूद है.

जियो फाइबर के नए प्रीपेड प्लान वाउचर में वे सभी बेनेफिटिस मौजूद हैं जो रेगुलर जियो प्लान्स में मिलते हैं जिनमें डेटा और टीवी वीडियो कॉलिंग शामिल है. जो ग्राहक 351 रुपये का जियो फाइबर प्लान वाउचर लेते हैं, उन्हें एक महीने के लिये 50GB हाई स्पीड डाटा 10Mbps की डाउनलोड स्पीड के साथ मिलेगा. जबकि 199 रुपये के प्लान वाउचर में सात दिन के लिये अनलिमिटेड डाटा 100Mbps की स्पीड के साथ मिलेगा.

351 रुपये के जियो फाइबर प्रीपेड प्लान वाउचर में FTTX मंथली प्लान-PV – 351 के तौर पर उपलब्ध होगा. यह प्लान वाउचर उपयुक्त टैक्स के साथ कुल 414.18 रुपये की कीमत में आएगा. इसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग सपोर्ट के साथ 10Mbps की स्पीड पर 50GB हाई स्पीड डेटा प्रति महीने मिलेगा.

इसके अलावा जियो ने 199 रुपये का वीकली प्रीपेड प्लान वाउचर शुरू किया है जो FTTX Weekly Plan-PV – 199 के तौर पर उपलब्ध होगा. इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग बेनेफिट के साथ सात दिन के लिये 100Mbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड डाटा मिलेगा.

कंपनी सूत्रों के मुताबिक, जियो फाइबर के ये दोनों प्रीपेड वाउचर उन ग्राहकों के लिये उपलब्ध हैं जिनके पास एक उपयुक्त कस्टमर प्रिमाइस इक्विपमेंट मौजूद है. कस्टमर प्रिमाइस इक्विपमेंट (CPE) दो अलग वेरिएंट में आता है. इसमें 3,500 रुपये और 1,500 रुपये के रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऑप्शन्स मौजूद हैं.

जियो फाइबर के ग्राहक इन नए प्रीपेड प्लान वाउचर को सीधे ऑटो-डेबिट मोड से कोर बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए ले सकते हैं. इसके अलावा वे रिचार्ड मोड से भी ये वाउचर ले सकते हैं.

इसके अलावा जियो ने नए जियो फाइबर यूजर्स के लिये प्रीव्यू ऑफर को बंद कर दिया है. इसके पीछे कंपनी का मकसद अपने पेड प्लान्स से रेवेन्यू जनरेट करना है. सभी नए सब्सक्राइबर्स अब पेड प्लान्स के जरिये जियो फाइबर से जुड़ेंगे.

