Jio 5G: जियो ने डेवलप किया मेड इन इंडिया 5G सॉल्यूशन, गूगल के साथ मिलकर बनाएगी सस्ते स्मार्टफोन

Jio 5G Service: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बुधवार को कंपनी की 43वीं AGM में एलान किया कि समूह की डिजिटल कंपनी जियो ने कम्प्लीट घरेलू 5G टेलिकॉम सॉल्यूशन विकसित किया है. अंबानी ने कहा कि जियो भारत में वर्ल्ड क्लास 5जी सर्विस देने में सक्षम हैं. वह 5जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध होते ही भारत में इसकी टेस्टिंग शुरू कर देगी. इसे अगले एक साल जमीनी स्तर पर उतारने के लिए तैयार किया जा सकता है. इसके साथ कंपनी ने गूगल के साथ समझौता किया है जिसके तहत किफायती स्मार्टफोन विकसित किए जाएंगे.

जियो का वैश्विक स्तर का 4G और फाइबर नेटवर्क के साथ कई कोर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट के साथ आता है. अंबानी ने कहा कि यह कंपनी का क्षमता है और इसी के साथ 5G लाया जा रहा है.

रिलायंस के भारत को 2G मुक्त बनाने के संकल्प पर जार देते हुए RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि ऐसे समय में जब भारत 5G दौर के दरवाजे पर है, 35 करोड़ लोग (जो वर्तमान में 2G फीचर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं), उन्हें किफायती स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की जरूरत है. अंबानी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ रुपये के निवेश का एलान भी किया जिसके तहत 7.7 फीसदी हिस्सेदारी ली जाएगी. और जियो अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी के साथ मिलकर एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करेगी.

जियो प्लेटफॉर्म्स ने 20 से ज्यादा स्टार्टअप पार्टनर के साथ मिलकर 4G, 5G, क्लॉउड कंप्यूटिंग, डिवाइसेज और ओएस, बिग डेटा, AI, AR/VR, ब्लॉकचैन, नैचुरल विजिन अंडरस्टेंडिंग और कंप्यूटर विजिन जैसी टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय क्षमता को विकसित किया है. उन्होंने कहा कि इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कई इंडस्ट्री के सेगमेंट में बेहतरीन सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं जिनमें मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज , न्यू कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ,स्मार्ट सिटी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट मोबिलिटी शामिल हैं.

अंबानी ने यह भी कहा कि ऐसे बहुत से फीचप फोन यूजर्स हैं जो स्मार्टफोन में अपग्रोड होने का इंतजार कर रहे हैं, वे इंतजार कर रहे हैं कि यह थोड़ा और किफायती हो जाए, इसलिए उन्होंने इस चुनौती को आगे बढ़कर स्वीकार किया है. उनका भरोसा है कि वे एंट्री लेवल 4G या 5G स्मार्टफोन को मौजूदा कीमत में तैयार कर सकते हैं.

इसके साथ उन्होंने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स के पास ऑरिजनल, बेहतरीन प्रॉपर्टी विसित करने का विजन है जिसका इस्तेमाल करके पहले भारत और इसके बाद दुनिया में अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर टेक्नोलॉजी की परिवर्तनशील शक्ति को दिखाया जा सकता है.

