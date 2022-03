Jio IPL Offer: जियो यूजर्स फ्री में करें आईपीएल देखने का इंतजाम, चेक करें क्रिकेट पैक डिटेल्स और चुनें अपने बजट में बेहतर

Jio IPL Offer: अगर आप भी क्रिकेट और आईपीएल के फैन हैं तो इसे देखने का जुगाड़ बना रहे हैं तो जियो ने खास ऑफर पेश किया है.

आज (26 मार्च) से आईपीएल (IPL) की शुरुआत हो रही है और इस बार 10 टीमें अपना प्रदर्शन दिखाएंगी. इस बार दो नई टीमें भी आईपीएल में शामिल हुई हैं- अहमदाबाद और लखनऊ. (Image- IPL Twitter)

सभी मैचों को डिज्नी+हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन के जरिए लाइव देखा जा सकता है. जियो ने अपने यूजर्स के लिए डिज्नी+हॉटस्टार के साथ साझेदारी में कई प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं जिसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक आप कोई प्लान चुन सकते हैं. बड़ी स्क्रीन पर लाइव मैचेज देखने के लिए जियो ने 1499 और 4199 रुपये में डिज्नी+हॉटस्टार प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वाला प्लान लॉन्च किया है. 1499 रुपये वाले प्लान की वैधता 84 दिन और इसमें हर दिन 2 जीबी डेटा मिलेगा वहीं 4199 रुपये वाले प्लान की वैधता 365 दिन है और इसमें हर दिन 3 जीबी डेटा मिलेगा.

डिज्नी+हॉटस्टार मोबाइल सब्सक्रिप्शन के लिए जियो 2 जीबी प्रतिदिन डेटा के साथ 28 दिनों की वैलिडिटी वाला 499 रुपये का, 56 दिनों की वैधता वाला 799 रुपये का, 84 दिनों की वैधता वाला 1066 रुपये का और 365 दिनों की वैधता वाला 3119 रुपये का प्लान ऑफर कर रही है. Tax Saving: टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं आप? इन पांच गलतियों से दूर रहें तो होगा बेहतर 55 दिनों की वैधता वाले 55 जीबी डेटा के साथ 555 रुपये के जियो क्रिकेट डेटा ऐड-ऑन प्लान में 1 साल का डिज्नी+हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन मिलेगा. यह ऐड ऑन प्लान है यानी कि इसमें वॉइस कॉलिंग और एसएमएस नहीं मिलेगा

2999 रुपये के एनुअल प्लान में हर दिन 2.5 जीबी डेटा के साथ 1 साल के लिए डिज्नी+हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा.

जियो फाइबर यूजर्स 999 रुपये ये इससे अधिक मूल्य के प्लान में सभी मैचेज टीवी स्क्रीन पर जियोएसटीबी पर डिज्नी+हॉटस्टार ऐप के जरिए देख सकते हैं. सभी 10 टीमों के साथ टाई-अप वाली इकलौती कंपनी है Jio जियो शुरुआत से ही सभी आईपीएल टीमों की ऑफिशियल पार्टनर रही है जिसके चलते जियो यूजर्स को आईपीएल मैचों का शानदार अनुभव मिलता रहा है. आईपीएल के इस सीजन में जियो इकलौती ब्रांड है जिसकी साझेदारी इस साल 2022 के आईपीएल में हिस्सा ले रही सभी 10 टीमों के साथ है.

