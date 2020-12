Jio-मीडियाटेक का सबसे बड़ा ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट, 70 दिनों के खेल में 12.5 लाख रु तक जीतने का मौका

MediaTek and Jio to host Free Fire Gaming Masters tournament: अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो आपके पास 12.5 लाख रुपये जीतने का मौका है. आरआईएल की डिजिटल आर्म रिलायंस जियो और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी मीडियाटेक 70 दिनों की ईस्पोर्ट्स प्रतियोगिता ‘गेमिंग मास्टर्स’ शुरू करने जा रहे हैं. इसके तहत खेल का आयोजन जियो गेम्स के मंच पर किया जाएगा और पूरी प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण जियो टीवी एचडी ईस्पोर्ट्स चैनल और यूट्यूब पर होगा. जियो और मीडियाटेक का कहना है कि यह ईस्पोर्ट्स कार्यक्रम भारत में नए और मौजूदा ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों के लिए किया जा रहा है.

मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप जियो इस बार गेमर्स के लिए बेहद शानदार मौके लेकर आ रहा है. इसमें भाग लेने वालों के पास प्राइज मनी के तौर पर 12.5 लाख रुपये तक जीतने का मौका है. बता दें कि कुछ दिन पहले ही जियो गेम्स के पहले ऑनलाइन गेमिंग कार्यक्रम ‘इंडिया का गेमिंग चैंपियन’ का सफल आयोजन किया था.

इस टूर्नामेंट में गेमर्स की स्किल, टीम वर्क, वर्चुअल गेमिंग ऐरेना में उनकी क्षमता की टेस्टिंग होगी. गेमिंग मास्टर्स में गैरेना द्वारा तैयार किया गया रॉयल टाइटल, फ्री फायर जैसे गेम्स होंगे. जियोगेम्स प्लेटफॉर्म के जरिए इसे जियो और नॉन-जियो यूजर्स को उपलब्ध कराया जा रहा है. साथ ही उनके पास 12.5 लाख रुपये ईनाम के तौर पर जीतने का मौका भी मिलेगा. इस टूर्नामेंट को जियो टीवी एचडी ईस्पोर्ट्स चैनल और यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा.

गेमिंग मास्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 29 दिसंबर 2020 से खुल चुकी है.

गेमर्स 9 जनवरी 2021 तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

टूर्नामेंट शुरू होने की तारीख 13 जनवरी 2021 तय की गई है.

यह टूर्नामेंट 7 मार्च 2021 को खत्म होगा.

रजिस्ट्रेशन सभी जियो और नॉन-जियो यूजर्स के लिए खुल चुका है.

रजिस्ट्रेशन के लिए गेमर्स को https://play.jiogames.com/esports लिंक पर क्लिक करना होगा.

गेमिंग मास्टर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए गेमर्स को कोई रजिस्ट्रेशन या पार्टिसिपेशन फीस नहीं देनी होगी.

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए https://i.mediatek.com/free-fire-gaming-master-Jioesport पर भी​ विजिट कर सकते हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.