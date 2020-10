Jio डाउनलोड स्पीड में 19.3 mbps के साथ अव्वल, अपलोड स्पीड में Vodafone ने बाजी मारी

रिलायंस जियो (Reliance jio) एक बार फिर औसत 4G डाउनलोड स्पीड में बाजी मार ली है. जियो की डाउनलोड स्पीड दूसरी अन्य सभी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा रही है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के सितंबर माह के आंकड़ों के मुताबिक, जियो की औसत डाउनलोड स्पीड 19.3 मेगाबिट प्रति सेकंड (mbps) दर्ज की गई. डाउनलोड स्पीड के मामले में 8.6 एमबीपीएस के साथ आइडिया सेल्युलर नेटवर्क (अब वोडाफोन आइडिया) दूसरे स्थान पर है. वहीं, अपलोड स्पीड की बात करें तो इस मामले में वोडाफोन 6.5 एमबीपीएस के साथ सबसे आगे रही है.

ट्राई के 10 अक्टूबर को ताजा आंकड़ों के अनुसार, वोडाफोन की डाउनलोड स्पीड 7.9 एमबीपीएस और भारती एयरटेल की 7.5 एमबीपीएस दर्ज की गई. वैसे तो वोडाफोन और आइडिया के मोबाइल कारोबार का मर्जर हो गया है, लेकिन ट्राई ने उनके परफॉर्मेंस का आकलन अलग-अलग किया है. दोनों कंपनियों के नेटवर्क का कंसॉलिडेशन अभी चल रहा है. इस रिपोर्ट से पहले पिछले महीने निजी कंपनी ओपनसिग्नल ने 49 शहरों के आधार पर एक अध्ययन जारी किया था जिसमें भारती एयरटेल को सबसे अधिक डाउनस्पीड वाली कंपनी घोषित किया गया था.

ट्राई की ओर से एवरेज स्पीड गणना माईस्पीड एप्लिकेशन की सहायता से रीयल टाइम आधार पर जुटाए गए आंकड़ों से की जाती है. ट्राई के आंकड़ों के अनुसार सभी प्राइवेट टेलिकॉम ऑपरेटरों की औसत स्पीड अगस्त की तुलना में सितंबर में बढ़ी है. रिलायंस जियो नेटवर्क की डाउनलोड स्पीड सितंबर में 21 फीसदी बढ़कर 19.3 एमबीपीएस रही है. यह अगस्त के मुकाबले 3.4 एमबीपीएस अधिक है.

अगस्त में रिलायंस जियो की 4जी डाउनलोड स्पीड 15.9 एमबीपीएस थी. ट्राई के अनुसार, सिंतबर में भारती एयरटेल के प्रदर्शन में भी सुधार हुआ है. एयरटेल के नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड 7 फीसदी से सुधरकर सितंबर में 7.5 एमबीपीएस रही है. वोडाफोन और आइडिया के नेटवर्क पर डाउनस्पीड में 1-3 फीसदी का सुधार हुआ है.

डाउनलोड स्पीड से विभिन्न ऐप से कंटेंट को डाउनलोड किया जा सकता है. वहीं अपलोड स्पीड से फोटो और वीडियो को साझा किया जा सकता है. अपलोड स्पीड के मामले में वोडाफोन 6.5 एमबीपीएस के साथ सबसे आगे रही है. आइडिया की औसत अपलोड स्पीड 6.4 एमबीपीएस, भारती एयरटेल और जियो नेटवर्क दोनों की 3.5 एमबीपीएस रही है.

