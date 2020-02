Itel Vision 1: सिर्फ 5,499 रुपये में मिल जाएगा ये स्मार्टफोन, 3 कैमरे और 4000mAh की दमदार बैटरी से है लैस

अगर आप स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट 10,000 रुपये से कम है, तो Itel का नया Itel Vision 1 एक अच्छा ऑप्शन है. फोन में एचडी प्सल डिस्प्ले के साथ वॉटरड्रॉप नॉच दिया गया है. इस फोन में आपको तीन कैमरे मिलेंगे- डुअल रियर कैमरा सेटअप और एक फ्रंट कैमरा. फोन में ऑक्टा कोर Unisoc प्रोसेसर के साथ 2GB की रैम है. Itel Vision 1 का भारतीय बाजार में मुकाबला Redmi Go और Realme C3 से रहेगा.

Itel Vision 1 की कीमत 5,499 रुपये है और इसे भारत में ऑथराइज्ड रिटेल चैनल्स के खरीदा जा सकता है. कंपनी कुछ बेनेफिट्स भी दे रही है जिसमें 2,200 रुपये का कैशबैक और जियो के ग्राहकों के लिए 25GB का एडिशनल 4G डेटा शामिल है. फोन Gradation Blue और Gradation Purple कलर में मिलेगा.

Itel Vision 1 में डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें 8 मेगापिक्सल के प्राइमेरी कैमरा के साथ 0.8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. कैमरा फीचर्स में AI ब्यूटी मोड, पोर्टरेट मोड, HDR है.

Vivo का Z6 5G स्मार्टफोन 29 फरवरी को होगा लॉन्च, क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद

Itel Vision 1 डुअल सिम फोन हा जो एंड्रॉयड 9 पाई को रन करता है. फोन में 6 इंच का एचडी प्लस IPS डिस्प्ले 19.5:9 एसपेक्ट रेश्यो और 500 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ दिया गया है. इसके अलावा स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर Unisoc SC9863A प्रोसेसर मौजूद है. फोन में 2GB की रैम और 32GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है.

इस स्मार्टफोन में 4,000mAh की बैटरी मौजूद है. फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है. कंपनी ने ब्लूटूडथ हेडसेट भी साथ में दिया है. फोन 155.3×73.5x 8.5mm और 169 ग्राम वजन के साथ आता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.