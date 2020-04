लॉकडाउन में मोबाइल की नेट स्पीड से हैं परेशान, अपनाएं ये आसान Tricks

देश में कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन लागू है. इस दौरान ज्यादातर सरकारी और निजी कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं. इसके लिए कुछ लोग वाई-फाई कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत से लोग अपने मोबाइल डेटा पर निर्भर हैं. ज्यादातर मामलों में मोबाइल डेटा ब्रॉडबैंड जितना तेज काम नहीं करता है जिससे लोगों को वर्क फ्रॉम होम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अगर आपको भी मोबाइल डेटा की कम स्पीड से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आपके काम पर असर हो रहा है. तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी टिप्स को जानते हैं जिससे आप मोबाइल डेटा स्पीड को चेक और ठीक कर सकते हैं.

प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर ऐसे कई ऐप्स उपलब्ध हैं जिनसे आप अपने मोबाइल नेटवर्क की डेटा स्पीड को चेक कर सकते हैं. मोबाइल नेटवर्क की खराब स्पीड का एक बड़ा कारण आपके घर की लोकेशन हो सकती है.

इंटरनेट स्पीड को चेक करने के लिए आप अपने गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से स्पीडटेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप को ओपन करें और फोन स्क्रीन के बीच में दिए ‘Go’ ऑप्शन पर क्लिक करें. ऐप पर मोबाइल नेटवर्क की डाउनलोड और अपलोड स्पीड आपको दिखेगी.

इसके अलावा गूगल पर आप speedtest.in को भी सर्च कर सकते हैं. ऐप की तरह ही इसमें भी नेटवर्क की डाउनलोड और अपलोड स्पीड का पता चल जाएगा.

यह सबसे आसान तरीका है. यह सबसे सामान्य और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे जाने वाला तरीका है. इसलिए अगर आपका मोबाइल डेटा खराब है और आपके काम पर असर हो रहा है, तो अपने डिवाइस को तुरंत रिस्टार्ट करें.

यह एक दूसरा तरीका है जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं. मोबाइल डेटा को बंद कर दोबारा चालू करने से आपको पहले से बहतर अनुभव मिलता है. एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर आप सेटिंग्स में जाकर मोबाइल डेटा को बंद कर सकते हैं. कुछ सेकेंड के लिए इसे बंद करके दोबारा चालू कर लें.

नेटवर्क स्पीड को ठीक करने के लिए आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन के नोटिफिकेशन पैनल पर जाकर फ्लाइट मोड ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं. कुछ सेकेंड बाद इसे ऑफ कर दीजिए.

सिर्फ 299 रुपये में रोज मिल रहा 4GB हाईस्पीड डेटा, ये कंपनी दे रही शानदार ऑफर

अगर डेटा की स्पीड कम हो जाती है, तो डेटा यूसेज को भी चेक करें. आप अपने नेटवर्क के मुताबिक MyAitel ऐप, MyJio ऐप, और MyVodafone ऐप पर जा सकते हैं. आपको सबसे पहले ऐप पर अपना अकाउंट बनाकर उसे ऐड करना होगा. उसके बाद आप डेटा यूसेज को चेक कर सकेंगे. अगर डेटा यूसेज लिमिट से ज्यादा हो गया है, तो डेटा स्पीड अपने आप कम हो जाएगी. ऐसे में आप ऐड ऑन प्लान को ले सकते हैं. आप सेटिंग्स में मोबाइल डेटा यूसेज ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं.

यह मुमकिन है कि आपका मोबाइल नेटवर्क घर के एक हिस्से में ठीक से काम नहीं कर रहा है और दूसरे में करे. इसलिए काम करते समय ऐसी जगह को चुनें जहां अच्छा नेटवर्क आ रहा है.

अक्सर हम ऑटो डाउनलोड ऑप्शन को सामान्य ऐप्स के लिए इनेबल रखते हैं. अगर आपको डेटा स्पीड से परेशानी हो रही है, तो ऑटो डाउनलोड को डिसेबल कर दें और जब डेटा कवरेज बेहतर हो जाए, तो अपडेट कर दें.

फोन की नेटवर्क स्पीड को रिसेट करने से धीमी इंटरनेट स्पीड को ठीक करने में काफी मदद मिलती है. फोन की सेटिंग में जाकर नेटवर्क सेटिंग को ऑफ करके दोबारा ऑन करें. इससे पहले के मुकाबले स्पीड बेहतर हो सकती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.