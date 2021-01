IRCTC Live Train Status on WhatsApp: व्हाट्सऐप पर चेक करें ट्रेनों का रनिंग स्टेटस, ये हैं आसान स्टेप्स

How to check train live running status on Whatsapp: भारतीय रेलवे समय समय पर यात्रियों को नई सुविधाएं देती रहती है. जिसमें बुकिंग से लेकर रनिंग ट्रेनों या पीएनआर का स्टेटस जानना हो हो या इस तरह की और भी सुविधाएं. इसी क्रम में एक सुविधा यह है कि WhatsApp के जरिए भी ट्रेनों का लाइव रनिंग स्टेटस देख सकते हैं. आप WhatsApp के जरिए PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. बता दें कि भारत में खासतौर से सर्दियों के सीजन में बहुत सी ट्रेनें लेट हो जाती हैं या देर से ही चलती हैं. ऐसे में WhatsApp पर मिलने वाली यह सुविधा यात्रियों के लिए खास हो जाती है. इससे ट्रेनों के रनिंग स्टेटस की सही जानकारी मिलने से समय की भी बचत होती है.

वहीं, WhatsApp के जरिए PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. यानी आपको अब रेलवे के पूछताछ नंबर 139 पर फोन करने या फिर इंटरनेट के जरिए जानकारी लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी. ध्यान रहे कि इस सुविधा का इस्तेमाल आप तब ही कर सकेंगे जब आपके पास WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन हो. 7349389104 पर WhatsApp करके आप लाइव ट्रेन स्टेटस और पीएनआर स्टेटस जान सकते हैं. भारतीय रेलवे का इसके लिए मेक माय ट्रिप के साथ साझेदारी है.

स्टेप 1: इसके लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका वॉट्सऐप अपडेटेड हो. इसके लिए आपको एंड्रॉइड के गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के एप स्टोर पर जाकर इसे अपग्रेड करना होगा.

स्टेप 2: बिना कॉन्टैक्ट को सेव किए वॉट्सऐप किसी से चैट करने की अनुमति नहीं देता है. ऐसे में आपको सबसे पहले अपने फोन में MakeMyTrip का नंबर 7349389104 सेव करना होगा.

स्टेप 3: कॉन्टैक्ट सेव करने के बाद WhatsApp ओपन करें. अब MakeMyTrip की चैट विंडो पर जाएं.

स्टेप 4: MakeMyTrip की चैट विंडो में ट्रेन का नंबर (जिसका लाइव स्टेटस आपको पता लगाना है) डालकर सेंड कर दें. फिर इसे एंटर कर सेंड कर दें.

स्टेप 5: WhatsApp पर ट्रेन नंबर भेजने के बाद अगर मैसेज पर 2 ब्लू टिक दिख रहे हैं तो आपका मैसेज सफलतापूर्वक डिलीवर हो चुका है.

स्टेप 6: इससे कुछ ही सेकंड बाद आपको ट्रेन का लाइव रनिंग स्टेटस और शिड्यूल पता चल जाएगा.

टिकट का स्टेटस जांचने के लिए चैट विंडो में PNR के बाद स्पेस देकर PNR नंबर लिखकर भेज दें. (उदाहरण के लिए, PNR 3452120987 को टाइप करके भेज दें)

इसके बाद आपके पास PNR स्टेटस की जानकारी मिल जाएगी.

(नोट: सर्वर बिजी नहीं होगा तो यात्री को रनिंग ट्रेन स्टेटस या पीएनआर की जानकारी 10 से 15 सेकड में ही मिल जाएगी.)

