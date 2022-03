iQOO Z6 5G भारत में लॉन्च, कम दाम में दमदार बैटरी के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स, चेक करें डिटेल

भारत में iQOO Z6 5G स्मार्टफोन की कीमत 15,499 रुपये से शुरू होती है.

वीवो के सब-ब्रांड iQOO ने भारत में अपने लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन iQOO Z6 को लॉन्च कर दिया है.

iQOO Z6 5G: वीवो के सब-ब्रांड iQOO ने भारत में अपने लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन iQOO Z6 को लॉन्च कर दिया है. भारत में iQOO Z6 5G की कीमत 15,499 रुपये से शुरू होती है. यह स्मार्टफोन फास्ट 120Hz डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिप, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 5,000mAh की बैटरी से लैस है. नया iQOO Z6 5G स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड है. कंपनी ने इस 5G स्मार्टफोन को बजट रेंज में लॉन्च किया है, जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. iQOO Z6 5G का मुकाबला Redmi Note 11T 5G, Moto G71 5G, Lava Agni 5G जैसे स्मार्टफोन्स के साथ होगा. iPhone SE 2022: 5G कनेक्टिविटी के साथ Apple का नया स्मार्टफोन लॉन्च, 10 प्वाइंट्स में जानें इस किफायती स्मार्टफोन की खूबियां iQOO Z6 5G की कीमत और ऑफर iQOO Z6 5G के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 15,499 रुपये से शुरू होती है. इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 16,999 रुपये होगी. इसके अलावा, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले मॉडल को आप 17,999 रुपये में खरीद सकते हैं. फोन की बिक्री 22 मार्च से Amazon और iQOO ई-स्टोर पर शुरू होगी. अगर आप एचडीएफसी बैंक कार्ड यूजर हैं तो iQOO Z6 पर 2,000 रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं. Samsung Galaxy F23 5G लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेगी 5,000mAh की दमदार बैटरी, चेक करें कीमत समेत पूरी डिटेल iQOO Z6 5G में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स iQOO Z6 5G में मैट फ़िनिश के साथ एक पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी है. इसके साइड्स फ्लैट हैं.

इसमें एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है. यह डायनेमो ब्लैक और क्रोमैटिक ब्लू कलरवे में आएगा.

फोन की मोटाई सिर्फ 8.25mm है और वजन 186g है.

फ्रंट की बात करें तो, Z6 में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.58-इंच 1080p + IPS LCD डिस्प्ले है. फोन गेम मोड में 240Hz तक के टच सैंपलिंग रेट को सपोर्ट करता है.

इसमें वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच है जिसमें 16MP का सेल्फी कैमरा है. पीछे की तरफ, इसमें तीन कैमरे हैं- 50MP का मेन कैमरा है.

इसके अलावा, दो 2MP के कैमरे हैं जिसमें एक डेप्थ के लिए व दूसरा मैक्रोज़ के लिए है.

इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिप है. इसे 8GB तक रैम और 128GB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है.

इसके अलावा, इस स्मार्टफोन में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी है.

