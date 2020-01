चीन का स्मार्टफोन ब्रांड iQOO भारत में बढ़ाएगा कॉम्पिटीशन, अगले माह 5G डिवाइस के साथ करेगा एंट्री

चीन का एक अन्य स्मार्टफोन ब्रांड iQOO भारत में कदम रखने वाला है. यह फरवरी में 5जी स्मार्टफोन के साथ देश में एंट्री करेगा. यह प्रीमियम कैटेगरी में अन्य स्मार्टफोन कंपनियों को टक्कर करेगा. iQOO चीन में Vivo का सब ब्रांड है. लेकिन भारत में यह अलग एंटिटी के रूप में कारोबार करेगी. iQOO का पूरा नाम ‘I Quest On and On’ है.

इसके साथ BBK ग्रुप के भारत में 5 ब्रांड वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी और iQOO उपलब्ध हो जाएंगे. iQOO इंडिया के डायरेक्टर— मार्केटिंग गगन अरोड़ा ने कहा कि भारत के लिए हमारे पास काफ्री आक्रामक योजनाएं हैं. हम अपनी पहली डिवाइस अगले माह ला रहे हैं. यह Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट के साथ आएगी और 5जी इनेबल्ड होगी. इसमें नई बैटरी टेक्नोलॉजी मिलेगी और कीमत प्रतिस्पर्धी होगी.

आगे कहा कि कंपनी का लक्ष्य अगले एक साल में इसकी लगभग 10 लाख यूनिट बेचने का है. अरोड़ा के मुताबिक, हम भारत के प्रीमियम सेगमेंट स्मार्टफोन मार्केट में काफी संभावना देखते हैं.

Samsung Galaxy S10 Lite भारत में लॉन्च, 48 मेगापिक्सल का कैमरा; OnePlus 7T से सीधी टक्कर

iQOO शुरुआत में अपनी डिवाइस ऑनलाइन बेचेगी, बाद में इन्हें ऑफलाइन मार्केट में उतारा जाएगा. कंपनी ने अपना ऑफिस बेंगलुरू में स्थापित किया है और यहां 80 लोगों की टीम है. मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अरोड़ा ने कहा कि iQOO नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थि​त वीवो की मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करेगी. हमारे फोन 100 फीसदी मेक इन इंडिया होंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.