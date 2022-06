iQOO Neo 6 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेंगे कई फीचर्स, कीमत समेत पूरी डिटेल

भारत में iQOO Neo 6 की कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है और आप इसे आज यानी 31 मई से ही खरीद सकते हैं.

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी iQOO ने अपने नए स्मार्टफोन iQOO Neo 6 को आज मंगलवार को भारत में लॉन्च कर दिया है.

iQOO Neo 6: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी iQOO ने अपने नए स्मार्टफोन iQOO Neo 6 को आज मंगलवार को भारत में लॉन्च कर दिया है. यह भारत में लॉन्च होने वाला iQOO का पहला “Neo” सीरीज स्मार्टफोन है. कंपनी इस स्मार्टफोन को भारत में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिप के साथ लॉन्च करने जा रही है. भारत में iQOO Neo 6 की कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है. ग्राहक इसे आज यानी 31 मई से ही खरीद सकते हैं. इसके अलावा, कंपनी Neo 6 के साथ iQOO कूलिंग बैक क्लिप और iQOO फिंगर स्लीव्स गेमिंग एक्सेसरीज भी लॉन्च कर रही है. कूलिंग बैक क्लिप की कीमत 2,499 रुपये है. वहीं, फिंगर स्लीव्स की कीमत 249 रुपये में रखी गई है. आपकी जेब पर बढ़ने वाला है बोझ, 1 जून से व्हीकल इंश्योरेंस और SBI होम लोन समेत ये चीजें हो जाएंगी महंगी IQOO NEO 6 में मिलेंगे ये फीचर्स iQOO Neo 6 में 120Hz रिफ्रेश रेट और होल पंच कटआउट के साथ 6.62-इंच 1080p E4 AMOLED डिस्प्ले है. इसमें 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

इसमें आपको 1200Hz तक का इंस्टेंट और 360Hz टच सैंपलिंग रेट और HDR10+ प्लेबैक के लिए नेटिव सपोर्ट मिलता है. बायोमेट्रिक्स को एक ऑप्टिकल इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट रीडर द्वारा कंट्रोल किया जाता है.

इसके अलावा, नियो 6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिप है. इसे 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है, जो कि एक्सपेंडेबल नहीं है.

इसमें सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 12-बेस्ड फनटच ओएस 12 दिया गया है. कंपनी ने दो साल के एंड्रॉयड और तीन साल के मंथली सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है.

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 64MP OIS मेन, 8MP अल्ट्रावाइड और दूसरा 2MP मैक्रो कैमरा के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. इस स्मार्टफोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,700mAh की बैटरी दी गई है. PM Kisan: पीएम मोदी ने 10 करोड़ किसानों के खातों में डाले 21000 करोड़, आपको मिला या नहीं, ऐसे करें चेक IQOO NEO 6 की भारत में कीमत, उपलब्धता नियो 6 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 29,999 रुपये से शुरू होती है. 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वैरिएंट आपको 33,999 रुपये में मिल जाएगा. यह अमेज़न और iQOO ई-स्टोर से 31 मई से उपलब्ध होगा. इसे खरीदने पर लिमिटेड पीरियड के लिए 5 जून तक ICICI बैंक कार्ड यूजर्स को 3,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा.

