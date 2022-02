iQOO 9, iQOO 9 Pro और iQOO 9 SE स्मार्टफोन्स भारत में लॉन्च, क्या है कीमत और दूसरी जरूरी डिटेल्स

भारत में iQOO 9 SE की कीमत 33,990 रुपये और iQOO 9 स्मार्टफोन की कीमत 42,990 रुपये से शुरू होती है.

iQOO 9 Series Smartphones: स्मार्टफोन बनाने वाली वीवो की सब ब्रांड कंपनी iQOO ने अपने नए स्मार्टफोन्स iQOO 9 Pro, iQOO 9, और iQOO 9 SE को आज भारत में लॉन्च किया है. भारत में iQOO 9 SE की कीमत 33,990 रुपये और iQOO 9 स्मार्टफोन की कीमत 42,990 रुपये से शुरू होती है. वहीं, iQOO 9 Pro, जो कि iQOO का अब तक का सबसे पावरफुल फोन है, की कीमत 64,990 रुपये तय की गई है. यहां हमने इन स्मार्टफोन्स की पूरी डिटेल दी है. iQOO 9 Pro से जुड़ी डिटेल iQOO 9 Pro में 3D कर्व्ड स्क्रीन के साथ 6.78-इंच 2K E5 AMOLED डिस्प्ले है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और एक LTPO 2.0 पैनल, 300Hz टच सैंपलिंग और 1000Hz इंस्टेंट टच भी है. स्क्रीन में एक बड़ा अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले सेंसर भी मिलता है. फोन स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आता है और इसमें iQOO IDC (इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप) भी है, जो कि फोन HDR और हायर फ्रेम-रेट्स के साथ गेम खेलने के लिए बेहतर है. इसमें 12GB तक LPDDR5 रैम और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ-साथ X-एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं. iQOO 9 Pro में 14 5G बैंड भी हैं. फोन में पीछे की तरफ एक ट्रिपल कैमरा भी है. इसमें एक जिम्बल स्टेबिलाइज़ेशन के साथ 50MP GN5 का मेन कैमरा है. इसके अलावा, इसमें 50MP 150-डिग्री वाइड-एंगल फ़िशआई कैमरा और 16MP पोर्ट्रेट सेंसर 2.5x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है, जो सेंटर-अलाइन्ड पंच-होल में है. Vivo V23e 5G भारत में लॉन्च, मिलेगा 44MP का सेल्फी कैमरा, जानें कीमत समेत पूरी डिटेल iQOO 9 से जुड़ी डिटेल iQOO 9 में 120Hz रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग और 1000Hz इंस्टेंट टच के साथ 6.56-इंच FHD+ 10-बिट AMOLED डिस्प्ले है. फोन में एक ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्लैट स्क्रीन भी मिलती है. IQOO 9 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ SoC के साथ आता है और इसमें LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ IDC चिप भी मिलती है. गेमिंग के लिए इन-डिस्प्ले मॉन्स्टर टच बटन के साथ एक डुअल एक्स-एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी हैं. iQOO 9 में 8 5G बैंड भी हैं. iQOO 9 में 48MP IMX598 मेन जिम्बल कैमरा, 13MP 120-डिग्री अल्ट्रावाइड / मैक्रो कैमरा और 2X ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 13MP पोर्ट्रेट कैमरा के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिलता है. साथ ही इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा भी है. फोन 4,350mAh की बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फोन एंड्रॉयड 12-बेस्ड FunTouchOS 12 के साथ आता है और इसमें दो साल का सिस्टम अपडेट भी मिलेगा. iQOO 9 SE से जुड़ी डिटेल iQOO 9 SE एक नई मिनी-सीरीज़ है और iQOO का पहला SE-फोन है. इसमें 6.62-इंच FHD + AMOLED पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट, 300Hz टच सैंपलिंग, 1000Hz इंस्टेंट टच और एक ऑप्टिकल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है. फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिप के साथ आता है और इसमें LPDDR5 रैम और यूएफएस 3.1 स्टोरेज के साथ इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप भी है. इसमें Z-एक्सिस लीनियर मोटर और डुअल स्टीरियो स्पीकर हैं. फोन में 8 5G बैंड भी हैं. कैमरा सेटअप के लिए इसमें 48MP IMX598 मेन कैमरा OIS के साथ 13MP 120-डिग्री अल्ट्रावाइड कैमरा और 2MP मोनो सेंसर है. फ्रंट में भी 16MP का कैमरा है. iQOO 9 SE में 4,500mAh की बैटरी है जो 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. फोन एंड्रॉयड 12-बेस्ड FunTouchOS 12 के साथ आता है और इसमें दो साल का सिस्टम अपडेट भी मिलेगा. OnePlus Nord CE 2 5G भारत में लॉन्च, मिलेगा 65W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जानें कीमत समेत तमाम जरूरी डिटेल इन स्मार्टफोन्स की क्या है कीमत iQOO 9 Pro के 8GB/256GB वैरिएंट की कीमत 64,990 रुपये और 12GB/256GB वैरिएंट की कीमत 69,990 रुपये है. फोन लीजेंड और डार्क क्रूज रंगों में उपलब्ध होगा और यह 23 फरवरी यानी आज से प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है.

iQOO 9 के 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत 42,990 रुपये और 12GB/256GB वैरिएंट की कीमत 46,990 रुपये है. फोन लीजेंड और अल्फा रंगों में उपलब्ध होगा और आज से प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है.

iQOO 9 SE की कीमत 8/128GB वैरिएंट के लिए 33,990 रुपये और 12/256GB वैरिएंट के लिए 37,990 रुपये होगी. फोन Sunset Sierra और Space Fusion कलर में उपलब्ध होगा. यह भी आज से प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.