iQOO 3 Vs Realme X50 Pro: भारत के पहले दो 5G स्मार्टफोन्स; जानें कीमत, फीचर्स और कैमरा में कौन किस पर भारी ?

iQOO 3 मंगलवार को भारत में लॉन्च हो गया है. Vivo के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से भारत में लॉन्च हुआ यह पहला स्मार्टफोन है. फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर है. iQOO 3 में HDR 10+ डिस्प्ले के साथ 180Hz सैम्पलिंग रेट के साथ टॉप पर होल पंच है. इमेजिंग डिपार्टमेंट में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है. भारत में लॉन्च हुआ दूसरा 5G फोन है, इससे पहले सोमवार को भारत में Realme ने पहला 5G स्मार्टफोन Realme X50 Pro लॉन्च किया था. iQOO 3 का भारतीय स्मार्टफोन बाजार में इस फोन से सीधा मुकाबला रहेगा. आइए दोनों फोन्स की कीमत, फीचर्स और कैमरा के आधार पर तुलना करते हैं.

iQOO 3 4G और 5G दोनों वेरिएंट में आता है. iQOO 3 के 4G 8GB + 128GB वेरिएंट फोन की कीमत 36,990 रुपये है और 8GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 39,990 रुपये है. iQOO 3 का टॉप एंड 12GB + 256GB मॉडल 5G सपोर्ट के साथ आता है जिसकी कीमत 44,990 रुपये है. यह स्मार्टफोन क्वॉनटम सिल्वर, वोलकैनो ओरेंज और टोरैंडो ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है जिसकी बिक्री कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट iQOO.com के जरिए 4 मार्च को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी.

Realme X50 Pro 5G को तीन वेरिएंट में पेश किया गया है. Realme X50 Pro 5G को मॉस ग्रीन और रस्ट रेड रंग में उतारा गया है. इसके 6 GB/128 GB के बेस वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है. 8 GB/128 GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 39,999 रुपये और प्रीमियम मॉडल 12 GB/256 GB वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये रखी गई है. इस स्मार्टफोन की बिक्री सोमवार शाम 6 बजे से Flipkart और Realme.com पर शुरू होगी.

iQOO 3 डुअल सिम फोन है जो एंड्रॉयड 10 के साथ iQOO UI 1.0 को रन करता है. इसमें 6.44 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले HDR 10+ सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. फोन में Schott Xensation UP प्रोटेक्टिव लेयर है. फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर है. फोन में 4,440mAh की बैटरी है जो 55W की सुपर फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है. फोन में ऑथेंटिकेशन के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ एमबिएंट लाइट सेंसर, कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मौजूद है.

Realme X50 Pro 5G भी डुअल सिम फोन है जो एंड्रॉयड 10 बेस्ड रियलमी UI को रन करता है. स्मार्टफोन में 6.44 इंच Super AMOLED डिस्प्ले के साथ 2400×1080 पिक्सल्स FHD+ रिजॉल्यूशन दिया गया है. फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के अलावा ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, एड्रेनो 650 GPU मौजूद है. स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के अलावा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है. फोन में 4,200 mAh की बैटरी है.

iQOO 3 में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f/1.79 अपर्चर के साथ मौजूद है. इसके अलावा फोन में 13 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल स्नैपर और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है. फोन में फ्रंट पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए f/2.45 अपर्चर के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है जो 4K वीडियो को सपोर्ट करता है.

Realme X50 Pro 5G के रियर में चार कैमरे मौजूद हैं. इसमें f/1.8 अपर्चर के साथ 64 मेगापिक्सल Samsung GW1 प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल शूटर, 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो सेंसर और 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा शामिल है. फोन के फ्रंट में दो सेल्फी कैमरे दिए गए हैं जिसमें f/2.5 अपर्चर के साथ 32 MP Sony IMX 616 सेंसर और अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस के साथ 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा मौजूद है.

