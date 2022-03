iPhone SE 2022: 5G कनेक्टिविटी के साथ Apple का नया स्मार्टफोन लॉन्च, 10 प्वाइंट्स में जानें इस किफायती स्मार्टफोन की खूबियां

iPhone SE 2022: कंपनी ने इस आईफोन को 429 यूएस डॉलर (लगभग 33,000 रुपये) की कीमत के साथ लॉन्च किया है, हालांकि भारत में इसकी कीमत 43,900 रुपये से शुरू होगी.

Apple ने अब तक के अपने सबसे सस्ते स्मार्टफोन iPhone SE 2022 को लॉन्च कर दिया है.

iPhone SE 2022: महंगे स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Apple ने अब तक के अपने सबसे सस्ते स्मार्टफोन iPhone SE 2022 को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने अपने पीक परफॉर्मेंस इवेंट (Peek Performance event) में iPhone SE 2022 को पेश किया. यह Apple का अब तक का सबसे किफायती iPhone है. यह स्मार्टफोन iPhone SE 2020 का अपग्रेड वर्ज़न है और इसे 5G कनेक्टिविटी के साथ उतारा गया है. कंपनी ने इस आईफोन को 429 यूएस डॉलर (लगभग 33,000 रुपये) की कीमत के साथ लॉन्च किया है, हालांकि भारत में इसकी कीमत 43,900 रुपये से शुरू होगी. नए iPhone SE 2022 का डिजाइन पुराने iPhone SE 2020 के समान ही है, हालांकि नए आईफोन में ज्यादा पावरफुल चिप और बेहतर कैमरा समेत कई नए फीचर्स दिए गए हैं. अहम बात यह है कि Apple का दावा है कि iPhone SE 2020 की तुलना में नए iPhone में “2 घंटे तक अधिक वीडियो प्लेबैक” के साथ इसकी बैटरी लाइफ बेहतर है. आइए जानते हैं कि इस स्मार्टफोन में और कौन से फीचर्स दिए गए हैं और इसमें क्या खास है. Samsung Galaxy F23 5G लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेगी 5,000mAh की दमदार बैटरी, चेक करें कीमत समेत पूरी डिटेल डिजाइन: iPhone SE 3 बिल्कुल iPhone SE 2 जैसा दिखता है. यह प्रीमियम ग्लास और मेटल से बना है. IPhone SE 3 को तीन रंगों- मिडनाइट, स्टारलाइट और (PRODUCT) रेड में पेश किया गया है. बॉयोमीट्रिक्स, स्पीकर्स: iPhone SE 3 में टच आईडी है. इसमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप है. IP रेटिंग: iPhone SE 3 IP67-रेटेड है. इसके विपरीत, iPhone 13 मॉडल IP68-रेटेड हैं. डिस्प्ले: स्क्रीन बिल्कुल iPhone SE 2 जैसी ही है. यह 4.7-इंच “रेटिना एचडी” एलसीडी है जिसमें ट्रू टोन और 625nits पीक ब्राइटनेस है. प्रोसेसर: iPhone SE 3 को Apple ने A15 बायोनिक प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है. यह वही प्रोसेसर है जिसका इस्तेमाल iPhone 13 में किया गया है. स्टोरेज: iPhone SE 3 64GB, 128GB और 256GB स्टोरेज के साथ उपलब्ध होगा. रियर कैमरा: इसमें OIS के साथ वही 12MP f/18 मेन कैमरा है जो कि iPhone SE 2 में है. लेकिन अब यह पहले से कहीं बेहतर है. इसमें स्मार्ट एचडीआर 4, फोटोग्राफिक स्टाइल, डीप फ्यूजन और पोर्ट्रेट मोड जैसे हाई-एंड कैमरा फीचर दिए गए हैं. iPhone SE 3 4K@60fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है. फ्रंट कैमरा: फ्रंट में इसमें 7MP का कैमरा दिया गया है. बैटरी कैपिसिटी: कंपनी ने कहा है कि इस स्मार्टफोन में दमदार बैटरी दी गई है. iPhone SE 3 में 15 घंटे तक वीडियो (10 घंटे की स्ट्रीमिंग) और 50 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक की कैपिसिटी है. इसमें फास्ट वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग दोनों उपलब्ध हैं. कीमत और उपलब्धता: भारत में iPhone SE 2022 की कीमत 64GB स्टोरेज वाले वर्जन के लिए 43,900 रुपये से शुरू होती है. इसके 128GB वाले वैरिएंट की कीमत 48,900 रुपये और 256GB वैरिएंट की कीमत 58,900 रुपये है. आईफोन एसई 3 भारत में 18 मार्च से उपलब्ध होगा और इसके लिए प्री-ऑर्डर 11 मार्च से किया जा सकता है.

