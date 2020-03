भारत में अस्थायी तौर पर बंद हुआ iPhone का उत्पादन, लॉकडाउन के चलते कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स का फैसला

एप्पल (Apple) के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स Foxconn और Wistron ने भारत में सभी आईफोन्स (iPhone) के उत्पादन को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है. यह सरकार के कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत में 21 दिन के लॉकडाउन को देखते हुए किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए 21 दिन के लॉकडाउन का एलान किया था, जो कोरोना की महामारी से निपटने के लिए अब तक का सबसे कड़ा कदम है.

Foxconn चेन्नई में iPhone XR का निर्माण करती है जबकि Wistron बेंगलुरू में iPhone 7 का उत्पादन करती है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Foxconn ने कहा कि वह 14 अप्रैल तक कामकाज को रोक रही है. सरकार के अगले निर्देश के मुताबिक उत्पादन को दोबारा शुरू किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक Wistron भी आदेश का पालन कर रही है.

Foxconn और Wistron दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी निर्माण करती हैं क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं. यह अभी साफ नहीं है कि दूसरे किन प्रोडक्ट्स पर भारत में कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का असर होगा.

एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत को कंपनी की ग्रोथ के लिए एक मुख्य बाजार के तौर के बारे में बात कर चुके हैं. अपने घरेलू बाजार में कंपनी की बिक्री में गिरावट देखी गई है. एप्पल इस साल भारत में अपने पहले ऑनलाइन स्टोर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

इसके अलावा कंपनी अपनी पहली फिजिकल रिटेल स्टोर को भी 2021 में लॉन्च करने वाली है. इससे एप्पल को अपनी हॉलमार्क सर्विसेज जैसे एप्पल केयर को भारत में लाने में मदद मिलेगी जिससे देश में कंपनी के ग्राहकों को फायदा होगा.

दुनिया भारत में एप्पल के उत्पादों को खरीदने के लिए सबसे महंगी जगहों में से एक है, जिसमें आईफोन भी शामिल हैं. बजट 2020 में इंपोर्ट ड्यूटी में किए गए बदलावों के बाद कुछ आईफोन की कीमतों में कंपनी में और बढ़ोतरी की है. यह वृद्धि 1,300 रुपये तक की है. भारत में उत्पादन से इसमें कुछ मदद मिलती है. यह iPhone XR के लिए है, जिसकी भारत में बिक्री बेहतरीन रही है. एप्पल अक्टूबर के महीने से भारत में इसका उत्पादन कर रहा है. यह ही एप्पल का एकमात्र फोन है जिसके लॉन्च के बाद कीमतों में बड़ी कटौती की गई है.

