iPhone, iPad Security Update: आईफोन, आईपैड यूज़र सावधान! फौरन इंस्टाल करें ये सिक्योरिटी अपडेट, जानिए ऐसा करना क्यों है ज़रूरी

भारत की आधिकारिक आईटी सुरक्षा संस्था CERT-In (इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम) ने iPad और iPhone के यूजर्स से अपने डिवाइसेज को लेटेस्ट iOS और iPadOS सॉफ्टवेयर में तुरंत अपडेट करने को कहा है. ये अपडेट – iOS 14.7.1 and iPadOS 14.7.1 Cupertino द्वारा पिछले हफ्ते जारी किए गए थे, जिनका मकसद पिछले वर्जन में कुछ महत्वपूर्ण बग से निपटना था.

अपडेट में एक मेमोरी करप्शन खामी को ठीक किया गया है. और इस बग की सरकार ने इसे लेकर कहा था कि साइबर अपराधी इसका फायदा उठा रहे थे. यूजर्स को चेतावनी देते हुए, CERT-In ने कहा कि अगर अपराधी इस बग का इस्तेमाल करने में कामयाब रहा, तो वह एक आर्बिटरी कोड लगा सकता है और टार्गेटेड डिवाइस में फायदे ले सकता है.

इसी के मुताबिक, संस्था ने सभी आईफोन और आईपैड यूजर्स के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और उन्हें सिस्टम को अपडेट करने को कहा है. बग आईफोन्स के सभी मॉडल को प्रभावित कर रहा है, जिनमें 6s और बाद के वर्जन, iPad Pro, iPad Air 2 आदि के सभी मॉडल और iPad fifth-gen और बाद के डिवाइसेज शामिल हैं. इनके अलावा iPad Mini 4 और बाद के मॉडल्स, iPod Touch (7th-gen) के साथ macOS Big Sur डिवाइसेज पर भी असर हुआ है. macOS Big Sur 11.5.1 अपडेट में भी समाधान है.

CERT-In ने कहा कि अगर डिवाइस अपडेट नहीं किया जाता, तो साइबर अपराधी खामी का फायदा उठाकर जालसाज कोड की मदद से डिवाइस को एक्सेस कर सकेगा. बग iOS और iPadOS’ IOMobileFrameBuffer में मेमोरी करप्शन की वजह से है. साइबर सुरक्षा संस्था ने कहा कि अपराधी इसका किसी फर्जी ऐप्लीकेशन की मदद से फायदा ले सकते हैं.

अपडेट को सेटिंग्स और फिर जनरल टैब में जाकर iPhones और iPads पर इंस्टॉल किया जा सकता है. इसमें यूजर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट टैब में जाना होगा और जिस अपडेट को वे इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसे मैनुअली चेक करना है. इस बीच Mac यूजर्स मैन्यू में सिस्टम प्रेफरेंसेस में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक कर सकते हैं.

