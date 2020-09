iPad Air 4 Launch: Apple ने iPad Air को नए डिजाइन के साथ किया अपडेट, ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर और कम कीमत

iPad Air 4 launched at Apple Event September 2020: एप्पल ने iPad Air को नए डिजाइन, बड़े डिस्प्ले और पावरफुल नए प्रोसेसर के साथ अपडेट किया है. नया iPad Air (4th जेन) पांच कलर ऑप्शन- सिल्वर, स्पेस ग्रे, रोज गोल्ड, ग्रीन और स्काई ब्लू में उपलब्ध है. वाईफाई 64GB मॉडल की कीमत 54,900 रुपये जबकि 256GB को 68,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. cellular 64GB मॉडल की कीमत 66,900 रुपये है जो 256GB के लिए 80,900 रुपये तक जाती है.

नए डिजाइन में 10.5 इंच की स्क्रीन के मुकाबले ज्यादा बड़ी 10.9 इंच की स्क्रीन बिना किसी फिजिकल होम बटन के दी गई है. इसमें फेस ID कैमरा की जगह टच आईडी फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. सेंसर को पावर/ स्टैंडबाय बटन में इंटिग्रेटेड किया गया है. इसमें लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है जिसका रेजोल्य़ूशन 2360×1640 पिक्सल का है और यह एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है.

इसमें नया एप्पल A14 Bionic प्रोसेसर है जो CPU परफॉर्मेंस से 40 फीसदी तक ज्यादा तक और पिछली जनरेशन से 30 फीसदी तेज ग्राफिक देता है. इसमें 256GB तक का इंटरलन स्टोरेज भी है. iPad Air में 12 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा है. फ्रंट पर 7 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

iPad Air में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं. यह यूएसबी टाइप सी कनेक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करता है. नया iPad Air एप्पल की सेकेंड जनरेशन एप्पल पेंसिल को सपोर्ट करता है जो iPad Air की साइड पर अटैच हो जाता है.

Watch Series 6 में ब्लड ऑक्सीजन लेवल ट्रैकिंग फीचर, किफायती Watch SE भी लॉन्च

इसके अलावा एप्पल ने अपने एंट्री लेवल iPad को भी 10वीं सालगिरह पर अपडेट किया है. नये मॉडल की कीमत 29,900 रुपये 32GB वाईफाई और 37,900 रुपये 128GB वाईफाई वर्जन के लिए है. इसके cellular वर्जन में कीमत 41,900 रुपये और 49,900 रुपये है. यह जल्द ही उपलब्ध होगा. हालांकि, इसके लिए तारीख का एलान नहीं किया गया है.

नया iPad (8th Gen) एप्पल के क्लासिक iPad डिजाइन के साथ आता है. इसके अलावा इसमें फिजिकल होम बटन और 10.2 इंच का रेटिना डिस्प्ले है. नया A12 Bionic प्रोसेसर भी है जिसमें पिछली जनरेशन के मुकाबले 40 फीसदी तेज होने का दावा है. एप्पल ने दो गुना ज्यादा तेज ग्राफिक होने की भी बात कही है.

यह एप्पल और थर्ड पार्टी कीबोर्ड को सपोर्ट करता है. इसके साथ 1st Gen Apple Pencil को भी सपोर्ट करेगा. इसमें 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.