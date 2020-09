iOS 14: इन आईफोन को मिलेगा अपडेट, कैसे करें लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल

पिछले सालों से अलग, एप्पल ने इस साल आईफोन का एलान करने से पहले लेटेस्ट iOS वर्जन को जारी कर दिया है. एप्पल ने आधिकारिक तौर पर सभी के लिए लेटेस्ट iOS 14 सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन को जारी कर दिया है जिसमें भारतीय यूजर्स भी शामिल हैं. कंपनी ने जून में WWDC के दौरान iOS वर्जन का एलान करने के जल्द बाद ही बीटा वर्जन लेकर आई थी. लेटेस्ट iOS 14 अब सभी अनुकूल iPhone के लिए उपलब्ध है जिसमें कुछ पुराने फोन जैसे iPhone 6s, iPhone 7 आदि शामिल हैं. क्या आपके आईफोन को अब तक iOS 14 नहीं मिला है. आइए जानते हैं कौन से फोन को ये मिलेगा और आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं.

इस बात का ध्यान रखें कि iOS 14 को इंस्टॉल अपडेट करने में कुछ समय लगेगा. इसलिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा. बता दें कि एप्पल ने इस अपडेट में ऐप लाइब्रेरी को ऐड किया है. इस फीचर से ऐप्स अपनी श्रेणी के मुताबिक अपने आप अलग-अलग ऐप लाइब्रेरी में ऐड हो जाएंगे. इसके अलावा ऐप्पल यूजर्स को अब गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि iOS 14 में बिल्ट इन ऐप्पल ट्रांसलेट ऐप दिया गया है.

