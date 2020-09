जनवरी-मार्च में देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 3.4% बढ़ी, Jio का 52% बाजार पर कब्जा

देश में इंटरनेट यूजर्स की संख्या मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में 3.4 फीसदी बढ़कर 74.3 करोड़ पर पहुंच गयी. क्षेत्र के तिमाही प्रदर्शन पर जारी ट्राई (TRAI) की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी-मार्च तिमाही में 52.3 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ रिलायंस जियो (Reliance Jio) पहले स्थान पर, जबकि 23.6 फीसदी हिस्सेदारी के साथ भारती एयरटेल (Airtel) दूसरे स्थान पर रही. आलोच्य अवधि में वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) तीसरे स्थान पर रही. उसके इंटरनेट ग्राहकों की संख्या के आधार पर बाजार हिस्ससेदारी 18.7 फीसदी रही.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 71.874 करोड़ थी, जो मार्च 2020 तक 3.40 फीसदी बढ़कर 74.319 करोड़ पहुंच गयी. इसमें वायरलेस इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 72.07 करोड़ रही जो कुल इंटरनेट ग्राहकों की संख्या का 97 फीसदी है. वहीं तार के साथ इंटरनेट का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या 2.24 करोड़ थी.

रिपोर्ट के अनुसार कुल इंटरनेट ग्राहकों में 92.5 फीसदी इंटरनेट के लिये ब्रॉडबैंड का उपयोग करते हैं. बॉडबैंड का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या 68.74 करोड़ रही जबकि ‘नैरोबैंड’ ग्राहकों की संख्या 5.57 करोड़ थी. ट्राई की रिपोर्ट ‘भारतीय दूरसंचार सेवाओं के प्रदर्शन का संकेतक, जनवरी-मार्च 2020’ के अनुसार, ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2020 तिमाही में 3.85 फीसदी बढ़कर 68.744 करोड़ रही, जो दिसंबर 2019 में 66.194 करोड़ थी. इंटरनेट पहुंच की क्षमता न्यूनतम 512 किलोबिट प्रति सेकेंड या उससे अधिक होती है, उसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कहते हैं. वहीं नैरोबैंड में इंटरनेट की गति धीमी होती है.

रिपोर्ट के अनुसार वायरलेस इंटरनेट ग्राहकों की संख्या मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में इससे पूर्व दिसंबर तिमाही के मुकाबले 3.51 फीसदी बढ़कर 72.07 करोड़ रही. ट्राई ने कहा, ‘‘कुल इंटरनेट ग्राहकों में 96.90 फीसदी ग्राहक इंटरनेट के लिये मोबाइल का उपयोग करते हैं. जबकि तार के जरिये इंटरनेट का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या मार्च 2020 के अंत में केवल 3.02 फीसदी थी. तार के जरिये इंटरनेट उपयोग करने वाले 2.242 करोड़ ग्राहकों में भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) की हिस्सेदारी 1.127 करोड़ ग्राहकों के साथ 50.3 फीसदी थी. वहीं भारती एयरटेल के ग्राहकों की संख्या 24.7 लाख थी.

रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में वायरलेस इंटरनेट श्रेणी में रिलांयस जियो 53.76 फीसदी हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है. उसके बाद 24 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ भारती एयरटेल का स्थान रहा. इंटरनेट ग्राहकों के हिसाब से पांच प्रमुख सेवा क्षेत्र महाराष्ट्र (6.301 करोड़), तेलंगाना व आंध्र प्रदेश (5.865 करोड़), उत्तर प्रदेश (पूर्व) 5.46 करोड़, तमिलनाडु (5.164 करोड़) और छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश (4.872 करोड़) रहे.

