Instagram Update: इंस्टाग्राम पर जल्द ऐड होंगे दो नए टूल, सर्च रिजल्ट में दिखेगा विज्ञापन, एडवरटाइजर्स को होगा ये फायदा

Instagram Update: इंस्टाग्राम ने एडवरटाइजर्स के लिए दो नए टूल की घोषणा की है. मेटा के स्वामित्व वाली फोटो शेयरिंग कंपनी, इंस्टाग्राम ने दो नए टूल्स की घोषणा की है जिनका उद्देश्य अधिक एडवरटाइजर्स को आकर्षित करना है. इस वक्त इंस्टाग्राम के विज्ञापन में गिरावट देखी जा रही है इसलिए ये स्टेप्स काफी महत्वपूर्ण माने का रहे हैं. इंस्टाग्राम ने ‘रिमाइंडर एड और एड इन सर्च रिजल्ट’ नाम के दो टूल्स को लॉन्च किया है. कंपनी का क्या है कहना? कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है कि लोग नए ब्रांड, प्रोडक्ट या आने वाले ईवेंट खोजने के लिए Instagram पर आते हैं. आज, हम दो नए विज्ञापन प्रोडक्ट्स पेश कर रहे हैं जो व्यवसायों को खोजे जाने और सार्थक कनेक्शन बनाने के अधिक तरीके प्रदान करते हैं. इंस्टाग्राम रिमाइंडर एड नामक एक नए विज्ञापन प्रारूप का टेस्टिंग कर रहा है जो एडवरटाइजर्स को आने वाले समय के लिए जागरूक करने में मदद कर सकता है. कंपनी ने सूचित किया है कि उसने इस नई सुविधा का टेस्टिंग करने के लिए कई ब्रांडों के साथ भागीदारी की है जो व्यवसायों के लिए भविष्य की घटनाओं का एलान करना, याद दिलाना और लोगों को सूचित करना या लॉन्च करना आसान बना देगा, जिसमें उनकी रुचि हो सकती है. रिमाइंडर एड के साथ, इंस्टाग्राम यूजर्स रिमाइंडर सेट करना चुन सकते हैं. WhatsApp Update: विंडोज यूजर्स के लिए WhatsApp का नया ऐप, ज्यादा लोग कर सकेंगे ग्रुप कॉल, चेक करें सभी फीचर जल्द होंगे यह टूल्स रोल-आउट इसके अलावा इंस्टाग्राम ने एड इन सर्च रिजल्ट्स नाम से दूसरा टूल लॉन्च किया है. इंस्टाग्राम फीड पहले से ही विज्ञापन दिखाता है, कंपनी अब आपके सर्च रिजल्ट में विज्ञापन ला रही है. कंपनी सक्रिय रूप से व्यवसायों, प्रोडक्ट्स और कंटेंट की खोज करने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए एड इन सर्च रिजल्ट्स का टेस्टिंग शुरू कर रही है. कंपनी का कहना है कि विज्ञापन फीड में दिखाई देंगे जिसे यूजर्स द्वारा स्क्रॉल किया जा सकता है जब वे सर्च रिजल्ट्स से किसी पोस्ट में टैप करते हैं. Instagram आने वाले महीनों में इन टूल्स को विश्व स्तर पर रोल आउट करने की योजना बना रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है. गौरतलब है कि इंस्टाग्राम एक फ्री प्लेटफॉर्म है और यह विज्ञापन के जरिये भी राजस्व उत्पन्न करता है. Written by Priya Pathak

