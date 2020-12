भारत में Instagram Lite का एलान, यूजर्स का कम डेटा होगा खर्च

फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) ने बुधवार को कहा कि वह भारत में इंस्टाग्राम लाइट (Instagram Lite) ऐप की टेस्टिंग कर रहा है, जो एंड्रॉयड फोन्स पर कम स्पेस लेता है और कम डेटा खर्च होता. अभी इसे वैश्विक तौर पर शुरू नहीं किया गया है. पिछले कई महीनों के दौरान, फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने सबसे पहले भारत में कई फीचर्स को शुरू और टेस्ट किया है जिसमें उसका शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स भी शामिल है.

इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट वीपी विशाल शाह ने फेसबुक फ्यूल फॉर इंडिया 2020 इवेंट के दौरान कहा कि भारत उनके लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और इनोवेशन के लिए टेस्टिंग ग्राउंड रहा है. भारत उन बहुत कम देशों में से एक था जहां, उन्होंने रील्स को टेस्ट किया और वह पहला देश जहां रील्स टैब को लॉन्च किया है. पूरे देश में इंस्टाग्राम की लोकप्रियता का विस्तार किया जा सके, इसके लिए आज वे भारत में इंस्टाग्राम लाइट की टेस्टिंग का इलान कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि इंस्टाग्राम लाइट साइज में दो मेगाबाइट से कम है. और इसे भारत में यूजर्स को बेहतर क्वालिटी का अनुभव और एक्सेस देने के लिए विकसित किया गया है, चाहें वे किसी भी डिवाइस, प्लेटफॉर्म और नेटवर्क पर हों. नए ऐप पर अनुभव कोर इंस्टाग्राम ऐप के समान ही है, हालांकि, कुछ फीचर्स जो वर्तमान में नहीं मिलेंगे जैसे रील्स, शॉपिंग और IGTV.

ऐप बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध होगा. फेसबुक और दूसरी इंटरनेट कंपनियां जैसे LinkedIn और ट्विटर समान लाइट ऐप्स यूजर्स को ऑफर करती हैं जिसकी मदद से वे कम डेटा के इस्तेमाल करके और जल्दी प्लेटफॉर्म के मुख्य फीचर्स को एक्सेस कर सकें.

शाह ने बताया कि भारत ग्लोबल ट्रेंड बना रहा है क्योंकि रील्स पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा शेयर किए गए पांच गानों में से दो भारतीय कलाकारों के होते हैं. उन्होंने कहा कि वे भारत से उभरे बहुत से ट्रेंड देखते हैं. उदाहरण के लिए, उन्होंने इंस्टाग्राम पर साथ में लाइव करने वाले लोगों की संख्या में बड़ा इजाफा देखा है, खासतौर पर महामारी के दौरान. यही वजह है कि भारत उन पहले देशों में से एक था, जहां उन्होंने लाइव रूम्स लॉन्च किया था. यहां इंस्टाग्राम पर चार लोग तक एकसाथ में लाइव कर सकते हैं.

