10 हजार से कम कीमत पर Infinix ने उतारे दो शानदार स्मार्टफोन, जानें फीचर्स

Infinix कंपनी ने शुक्रवार को दो नए बजट स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया है जिनकी कीमत 10 हजार रुपये से कम है. ये स्मार्टफोन्स Infinix Hot 9 और Infinix Hot 9 Pro हैं. Infinix Hot 9 Pro में 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. दोनों ही स्मार्टफोन्स में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसके साथ दोनों स्मार्टफोन्स में होल पंच डिस्प्ले डिजाइन और हेलियो P22 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मौजूद है.

Infinix Hot 9 की कीमत 8,499 रुपये और Infinix Hot 9 Pro को 9,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. दोनों फोन की सेल फ्लिपकार्ट के जरिए होगी. Infinix Hot 9 Pro की पहली सेल 5 जून को दोपहर 12 बजे से शुरी होगी जबकि Infinix Hot 9 की बिक्री 8 जून को दोपहर 12 बजे से होगी.

इन दोनों स्मार्टफोन्स में 6.6 इंच का एचडी प्लस होल पंच LCD IPS डिस्प्ले 720×1600 पिक्सल और 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ आता है. इसके साथ फोन्स में 2.0GH हेलियो P22 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है. दोनों फोन में 4GB की रैम है. इंटरनल स्टोरेज 64GB का है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है.

दोनों स्मार्टफोन्स में रियर फिंगप्रिंट सेंसर मौजूद है. इनमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 30 घंटो तक टॉकटाइम और 130 घंटे के म्यूजिक प्लेबैक तक चल सकती है. यह फेस अनलॉक को भी सपोर्ट करते हैं. कनेक्टिविटी के लिए फोन्स में ब्लूटूथ v5, 3.5mm ऑडियो जैक, FM रेडियो, यूएसबी OTG, VoWiFi और एक माइक्रो एसबी पोर्ट मौजूद है.

दोनों स्मार्टफोन्स में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है. Infinix Hot 9 Pro में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ है. इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और अतिरिक्त लो लाइट सेंसर मौजूद है. Infinix Hot 9 में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f/1.8 अपर्चर के साथ और ट्रिपल LED फ्लैश दिया गया है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा है.

