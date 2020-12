इंडसइंड बैंक ने लांच किया अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड, जानिए क्या है इसकी खूबी

इंडसइंड बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ मिलकर अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड लांच किया है. इस मेटल क्रेडिट कार्ड को PIONEER Heritage नाम दिया गया है. यह क्रेडिट कार्ड बैंक ने अल्ट्रा-हाई नेटवर्थ सेग्मेंट के ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. इस क्रेडिट कार्ड के जरिए हाई क्लास लोगों को ट्रैवल, वेलनेस, लाईफस्टाइल समेत अन्य कई श्रेणियों में कई प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं. इसे भारतीय प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. यह मास्टरकार्ड के वर्ल्ड एलाइट प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा है जो अमीर लोगों को दुनिया भर में कई प्रकार की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराता है.

ट्रैवल बेनेफिट – योजना में शामिल इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट लांज तक अनिलिमिटेड एक्सेस

फाइनेंसियल – अगर कोई कार्डहोल्डर 10 लाख रुपये या इससे अधिक खर्च (प्राइमरी और सभी ऐड-ऑन कार्ड्स मिलाकर) करता है तो कार्ड की सालाना फीस माफ हो जाएगी.

-लेट पेमेंट चार्जेज, कैश एडवांस फी और ओवर लिमिट फी लाइफटाइम तक फ्री रहेगी.

लाइफस्टाईल- देश के प्रमुख गोल्फ कोर्स में गोल्फ गेम्स और लेशंस तक अनिलिमेटड पहुंच.

– हर तिमाही 4 मूवी टिकट और बुकमाईशो के जरिए किसी इवेंट की बुकिंग पर 20 फीसदी छूट

– कार्डधारक और उसके जीवनसाथी को Club ITC Culinaire की सदस्यता.

इंश्योरेंस- 2.5 करोड़ का पर्सनल एयर एक्सीडेंट कवर.

– कार्ड की क्रेडिट लिमिट के बराबार का इंश्योरेंस कवर.

– बैगेज खोने पर 1 लाख रुपये का कवर.

– ट्रैवल डॉक्यूमेंट के खोने पर 75 हजार रुपये का इंश्योरेंस.

इस विशेष क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वर्तमान इंडसइंड बैंक पॉयनियर लांज पर विजिट कर सकते हैं या पॉयनियर रिलेशनशिप मैनेजर से कांटैक्ट कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए

इस वेबसाइट पर https://bank.indusind.com/pioneer/personal-banking/cards/pioneer-heritgae-credit-card.html पर जा सकते हैं.

